NATTENS NYHETER: Flera personer begick inbrott på Tempobutik i Bomhus • Fyra personer rånade två kvinnor

Nattens nyheter

Misstänkt rån i Gävle – fyra personer ska ha rånat och hotat två kvinnor med kniv. Det var vid 21.29 under fredagskvällen som polisen larmades om ett misstänkt rån på en adress i norra Gävle.

Polisen misstänker inbrott på Tempobutik i Bomhus – ska ha klättrat in genom fönster. Flera personer ska vid 02.30-tiden under natten mot lördag ha klättrat in genom ett fönster till en Tempobutik i Bomhus. Polisen misstänker att ett inbrott begåtts i matbutiken.

Sport

Läsartext: Gävlegolfare gjorde hole in one – med en arm. Gävlegolfaren Benny Ahlinder, 63, chockade alla när tävlingen ”Helt enkelt” spelades på Gävle golfklubb under golfveckan i torsdags.

