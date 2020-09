NATTENS NYHETER: Inbrott i massagesalong i centrala Gävle • Så blir vädret

Nattens nyheter

Massagesalong utsatt för inbrott i centrala Gävle. En väktare i centrala Gävle larmade polisen. En massagesalong hade fått ett sent och ovälkommet besök.

JUST NU: Trafikolycka på E16 – personbil körde in i mitträcket. Vid 04.50 på natten mot tisdag larmades det om en trafikolycka på E16 mellan Falun och Hofors. Enligt SOS Alarm har en personbil kört in i mitträcket.

Mulen förmiddag, växlande eftermiddag, solig kväll. Så blir tisdagsvädret med en temperatur upp mot 17 grader.

