NATTENS NYHETER: Kom hem från semester – upptäckte inbrott i bostaden • Krossad kundvagnskur vid Ica-butik

Bostadsinbrott i Söderfors – kom hem från semestern och upptäckte inbrottet. Vid 22.14-tiden under tisdagskvällen anlände semesterfirarna till sin bostad för att upptäcka att någon eller några brutit sig in. Bostaden var under kvällen och natten avspärrad för en teknisk undersökning.

Skadegörelse vid Ica kvantum Sätra – krossade kundvagnskur. Under tisdagskvällen larmades polisen till Ica kvantum Sätra i Gävle då någon eller några krossat en kundvagnskur i glas på parkeringen till matvaruaffären.

Viltolycka längs gamla E4 i höjd med Trödje – personbil krockade med älg. Vid 04.30-tiden under natten mot onsdag fick SOS-alarm samtal om en viltolycka längs gamla E4 i höjd med Trödje.

Sandvikenbon yxmördade sin flickvän – fortsätter att vara aggressiv i fängelset. Med en yxa högg den 32-årige mannen från Sandviken ihjäl flickvännen Therese Palmkvist och höll sedan kroppen gömd i flera månader. För mordet dömdes mannen till 16 år i fängelse – en vistelse som börjat allt annat än lugnt. Nyligen tilldelades han en varning inne på Hallanstalten efter att ha hotat en annan intagen, detta bara några månader efter att ha dömts för att ha kastat kokande vatten på en våldtäktsdömd fånge.

När Brynäs satte gasen i botten hängde Leksand inte med. Klassikermötet mellan Brynäs och Leksand slutade med seger för Gävlelaget.

