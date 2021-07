NATTENS NYHETER: Körde rakt in i husvagn på E4 – fördes till sjukhus • Högsommarvärmen fortsätter i dag

Nattens nyheter

Kraschade in i husvagn på E4 – bilist till sjukhus. En bilförare i 30-årsåldern misstänks för trafikbrott efter en olycka på E4 i höjd med Älvkarleby på söndagskvällen.

Larm om trafikolycka på E4 – en till sjukhus. Det var vid 20-tiden på söndagen som SOS Alarm tog emot ett larm om en trafikolycka norr om Mehedeby, Tierps kommun. Enligt Trafikverket rörde det sig om flera personbilar.

Högsommarvärme. Soligt och varmt även under måndagen. Framåt onsdagen väntas sedan ostadigare och svalare väder drar in. I inlandet kan regn eller åskskurar förekomma lokalt under eftermiddagarna, enligt SMHI:s väderprognos.

BILDEXTRA: Nu ska vikingagården locka turister igen. Välkomna till 900-talet efter Kristus och Årsjögård, ett levande vikingamuseum i Årsunda. Nu hoppas vikingarna att turisterna kommer tillbaka efter pandemin. "Det var kul att skjuta pilbåge", säger Lea Enell, 11, som besökte gården på söndagen.

