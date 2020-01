NATTENS NYHETER: Korsdrag i Svenska Fönster Arena när SAIK:s svit sprack

Nattens nyheter

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Mer nyheter:

Röklukt från källare i Sätra – någon hade tänt eld på en väska. Under tisdagskvällen kände boende i ett flerfamiljshus röklukt från en källare. Det visade sig vara en antänd väska i ett förråd.

Ytterligare ett rån i Gävle under tisdagskvällen – okända män hoppade in i en mans bil. Under tisdagskvällen anmäldes ännu ett rån i Gävle, den här gången på Brynäs. Okända män hoppade in i en mans bil, riktade ett vapenliknande föremål mot mannen och bad honom att köra.

Sport

Korsdrag i både SAIK-försvaret och arenan: "Vi var kanske lite för frejdiga". SAIK hade 15 matcher utan förlust. Men så skapade Edsbyn korsdrag i Svenska Fönster Arena – och vann med hela 8–0. – I dagsläget är Edsbyn ett nummer för stort för oss, säger SAIK-tränaren Jocke Forslund.

Ha en trevlig dag!

