NATTENS NYHETER: Kvinna i 20- årsåldern fastklämd under trafikolycka på E4

Nattens nyheter

Gräsbrand längs E16 i Sandviken – inringare släckte med handbrandsläckare. Vid 00.30–tiden natten mot tisdag inkom larm om gräsbrand längs E16 i närheten av trafikplats Sandviken västra. Det brann med öppna lågor.

Biltransport med åtta bilar började brinna under färd – två bilar på släpet förstördes. Strax före klockan 01 natten mot tisdagen larmades räddningstjänsten om en biltrailer med åtta bilar som fattat eld under färd på E4. Avfarten är blockerad under bärgningsarbetet.

Bil voltade och hamnade på taket på E4 – kvinna i 20-årsåldern satt fastklämd. En trafikolycka inträffade vid klockan 01 natten mot tisdag på E4 vid Gävle bro. En personbil hade voltat av vägen och hamnade på taket i diket.

Morgonens toppnyhet

Hällbacka i Söderfors slår igen – gamla får välja vart de vill flytta: "En sorg för de flesta att det läggs ned". Äldreboendet Hällbacka i Söderfors läggs ned. Rummen uppfyller inte Boverkets normer och det blir för dyrt att rusta huset. Nu få de 28 som bor på Hällbacka välja mellan andra boenden i Tierps kommun.

Sport

Ligachefen sa upp sig – nu ersätter Brynäs förre sportchef: "Känns väldigt rätt". Stefan Bengtzén fick sparken av Brynäs under förra hösten. Nu har den förre sportchefen hittat ett nytt jobb – som ligachef för Hockeyallsvenskan.

Tipsa oss

Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, skicka sms/mms till 72023 (inled meddelandet med AB) eller mejla tips@arbetarbladet.se.

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil

►Arbetarbladet.se ►E-tidningen

Följ oss på sociala medier

►Facebook ►Twitter ►Instagram

Ha en trevlig dag!