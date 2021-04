NATTENS NYHETER: Man misstänkt för grov kvinnofridskränkning • Gefletränaren efter ny förlust: "... det är för dåligt"

Nattens nyheter

Man gripen för grov kvinnofridskränkning i Tierp. Under natten mot lördag larmades polisen till en adress i ett samhälle norr om Tierp. En man i 55-årsåldern ska ha misshandlat en 25 år yngre kvinna.

Sport

Här är krisbilden av Gefle IF: "Vi är för dåliga – och man vill ha svar på varför". Här den svarta bilden av Gefle IF just nu. På konstgräset står fortfarande, tio minuter efter slutsignal, tränaren Mikael Bengtsson och lagkaptenen Sebastian Sandlund och diskuterar. – Man vill ha svar, säger Bengtsson när Sporten ställer frågor om samtalet.

Tuffa beskedet för Silfverberg – blir borta upp till ett halvår efter operation. Jakob Silfverberg har tvingats operera höften. Det meddelar Anaheim via sin hemsida, och skriver att nu väntar fyra till sex månaders rehabilitering.

