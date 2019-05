NATTENS NYHETER: Mediavärldens Oscarspris till Mittmedia

Nattens nyheter

• Prestigefyllda priser för Mittmedia på INMA Global Awards. Under natten till lördagen ägde medievärldens Oscars, INMA Global Media Awards, rum i New York. När prisutdelningen var klar ut stod det klart att Mittmedia tagit hem två tunga priser. Ett för arbete med data från annonsaffären och ett för innovation på Mittmedias dataplattform Soldr.

Morgonens toppnyhet

Paulina gick med bruten fot i över två år – tvingades amputera benet: ”Foten var svart och luktade illa”. (VARNING för starka bilder i artikeln). Läkarna missade 35-åriga Paulinas fraktur. Hon gick med bruten fotled i över två år, trots svåra smärtor. Såret på foten blev infekterat och hon drabbades av blodförgiftning. Till slut fanns det inga andra alternativ än amputation.

Sport

Sandvikens IF tungt skadedrabbat inför derby mot Hille – saknar åtta spelare: "Klart att det påverkar". Sporten livesänder damderby nummer två i damernas division 1 som går på lördag mellan Sandvikens IF och Hille IF på Jernvallen, sändningen startar cirka 12.55.

Tipsa oss

Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, skicka sms/mms till 72023 (inled meddelandet med AB) eller mejla tips@arbetarbladet.se.

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil

►Arbetarbladet.se ►E-tidningen

Följ oss på sociala medier

►Facebook ►Twitter ►Instagram

Ha en trevlig dag!