NATTENS NYHETER: Minibuss i kollision vid Tönnebro • Sandviken exploderade mot serieledarna

Nattens nyheter

Minibuss i singelolycka vid Tönnebro – körde in i vajerstolpe. Sent på onsdagskvällen inträffade en trafikolycka på E4 strax söder om Tönnebro. En minibuss hade kört in ett mitträcke.

Personbil läckte litervis med drivmedel i bostadsområde – räddningstjänsten larmades. Natten mot torsdag larmades räddningstjänsten till Lillmyravägen. En personbil läckte drivmedel i Bomhus.

Misstänkt rattfyllerist tappade körkortet. Det var på riksväg 76 söder om Gävle som polisen stoppade en bilförare med avvikande körsätt. Mannen bakom ratten visade tydligen tecken på berusning.

Sport

Explosionen på Jernvallen – så här knockade SIF serieledarna: "Det gäller att kräma ut allt". Först höll man tätt – och sedan: Leo Englund slog till – två gånger. Naeem Mohammed slog till – två gånger. Då knockade Sandvikens IF suveräna serieledarna Vasalund på Jernvallens VM-arena med 4–1.

