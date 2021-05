NATTENS NYHETER: Misstänks för olovlig körning – återkallat körkort • Dagens väder

Nattens nyheter

Stoppad av patrull – misstänks för grov olovlig körning. Under söndagskvällen stoppade polisen en man i 20-årsåldern. Mannen misstänks nu för grov olovlig körning.

Blev stoppad av polis – misstänkt drograttfylla. Under natten mot måndagen stoppade polisen en bil och nu misstänks föraren för drograttfylleri.

Dagens väder enligt SMHI:

Här och var dimma. I söder kommer det under tidiga morgonen in regn som under dagen sprider sig norrut över området. De sista resterna av regnet drar bort norrut sent i kväll. Under natten risk för lokal dimma.

