NATTENS NYHETER: Privatperson räddade grannens motorcyklar – avbröt tjuvgäng

Nattens nyheter

Privatperson avbröt stöldförsök av motorcyklar. Fem okända killar misslyckades med att stjäla två motorcyklar i centrala Tierp sent på onsdagskvällen. En person upptäckte vad kvintetten höll på med på grannens tomt och gick dit.

Larm om dammar som riskerar att rämna. På onsdagskvällen kom larm om dammar som riskerar att rämna nordväst om Ockelbo. Området larmet berörde var Fansdammen i Ovanåkers kommun, i gränslandet mellan Gästrikland och Hälsingland. Vid 23.30-tiden hade en inspektion av läget genomförts. Höga vattenflöden konstaterades.

Regnovädret i Gästrikland – läs allt om översvämningarna här. Nattens regnoväder drabbade Gästrikland hårt. Vattenfyllda källare, förstörda vägar och uppskjuten skolstart blev bara några av konsekvenserna. Här har vi samlat artiklarna om översvämningarna.

Trafikverket: Fortsatt rasrisk på vägar med stora vattensamlingar. Trafikverket har ännu inte fått in all uppdatering om skicket av länets vägar. Första helhetsgreppet beräknas vara klart under torsdagsförmiddag. "Vi ser fortsättningsvis stor risk för vägras vid viadukter och andra platser med stora vattensamlingar", säger Anders Sörell, projektledare på Trafikverket.

Man i 20-årsåldern anhållen misstänkt för grov misshandel. På onsdagen greps en man misstänkt för grov misshandel på Söder. Mannen anhölls senare av åklagare.

