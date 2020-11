NATTENS NYHETER: Rififi-tjuvar fick gott om tid på sig att försvinna • Hammarbybor utan ström

Nattens nyheter

Rififi-kupp mot Systembolaget i Gävle – upptäcktes långt senare. Systembolaget i Hemlingby, Gävle, fick besök av tjuvar under natten mot söndag. Men polisen fick vetskap om händelsen först dagen efter. Under söndagskvällen kunde polisen bekräfta att tjuven eller tjuvarna tagit sig in via köpcentrets tak.

Strömlöst för boende i Hammarby-området. Ett okänt antal elabonnenter hos Sandviken Energi i Gästrike-Hammarby blev utan ström vid 02.30-tiden.

Fortsatt gråmulet. Det ostadiga vädret med tidvis regn fortsätter i början av veckan, men kallare luft är på väg. I mitten av veckan kan nederbörden komma i form av snö, enligt SMHI:s väderprognos.

Tipsa oss: Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, ring 026-15 93 02 mejla tips@arbetarbladet.se.

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil: Arbetarbladet.se • E-tidningen

Följ oss på sociala medier: Facebook • Twitter • Instagram