NATTENS NYHETER: Sussanne drabbades av plötslig förlamning – efter ett år börjar hon vänja sig med ett liv i rullstor

Nattens nyheter

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Morgonens toppnyhet

För ett år sedan drabbades Sussanne, 33, av plötslig förlamning: "Jag har börjat vänja mig vid ett liv i rullstol". Hela livet förändrades på ett ögonblick när Sussanne Vigren, 33 år, plötsligt föll ihop förlamad i mataffären.

Sport

Koidan avgjorde för SIF – och firades med segerkyss: ”Det känns fantastiskt, men det var bara tur”. Slava Koidan säger att han är redo för 90 minuter igen – men fick starta på bänken i omstarten. Därför var lyckan total när han avgjorde hemmamötet med Forward efter bara fyra minuter på planen.

Inrikes

Kulturminister Amanda Lind födde under fredagen en dotter på Sundsvalls sjukhus. Kulturminister Amanda Lind (MP) från Härnösand födde under fredagen en dotter på Sundsvalls sjukhus. Det meddelade hon via Instagram under söndagen.

