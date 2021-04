NATTENS NYHETER: Tidningen försenad dag • Brand i källare • Kvinna stal smink

Nattens nyheter

Tidningsutdelningen försenad i dag. På grund av en försening i tryckeriet kommer utdelningen av tidningarna i Gävleborg att bli försenade under torsdagen.

Larm om brand i restaurang i centrala Gävle – var brand i källaren. Larmet uppgav att det skulle brinna i Adrians restaurang på Södermalmstorg i Gävle.

Kvinna stal smink på Ica Maxi – förklaringen: "Trodde det var gratis". En kvinna i 30-årsåldern stal smink från Ica Maxi i Sandviken under onsdagseftermiddagen.

Militärfordon backade in i taket på OKQ8 i Andersberg. Ett militärfordon backade av oklar anledning in i taket på OKQ8 i Andersberg under onsdagskvällen.

Skutskär pausar herrverksamheten kommande säsong: ”Tufft och tråkigt beslut att fatta”. Skutskärs IF har på grund av coronaåret som varit inte spelat herrlaget.

