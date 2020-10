NATTENS NYHETER: Tillrört i bostadshus – misstänkt inbrott • Fullt utvecklad brand i Gävle

Nattens nyheter

Ordentligt tillrört i bostadshus – polisen misstänker grov stöld. Klockan 22.15 under lördagskvällen fick polisen samtal från en person som nyss kommit hem till sin bostad i Gävle och fann en ordentligt tillrörd bostad. Polisen har under kvällen varit på plats och misstänker grov stöld.

Fullt utvecklad brand i verkstadsförråd – flera verksamheter drabbade. Under natten mot söndag började ett större förråd till en verkstad att brinna på Norra Kungsgatan i norra Gävle. Totalt tio enheter från räddningstjänsten kämpade under den tidiga söndagsmorgonen mot lågorna. Vid 06.30 var branden under kontroll.

Tipsa oss: Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, ring 026-15 93 02 mejla tips@arbetarbladet.se.

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil: Arbetarbladet.se • E-tidningen

Följ oss på sociala medier: Facebook • Twitter • Instagram