NATTENS NYHETER: Tjuvar bröt sig in i verkstad på gård utanför Sandviken

Polispådrag söder om Sandviken – inbrottstjuvar tog sig in i verkstad. Under natten larmades polisen till ett pågående inbrott i Sälgnäsviken söder om Sandviken. Tjuvar hade tagit sig in i verkstad till närliggande villa.

