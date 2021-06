NATTENS NYHETER: Tröja började brinna vid lek med tändare – person till sjukhus • Tre Kronor missar slutspelet i VM

Nattens nyheter

Person till sjukhus – andades in rök och fick brännskada på armen vid tröjbrand. Det var strax efter midnatt under natten mot tisdag som två personer i utkanten av Gävle lekte med en tändare. "En tröja har till följd av detta börjat brinna. En person har då andats in brandrök och fått en mindre brännskada på armen", säger Matilda Isaksson, befäl hos polisens regionledningscentral.

Sport

Tre Kronor åker ur VM – missar slutspelet för första gången på 36 år. Victor Olofsson gjorde 2–2, som tog Sverige hela vägen till straffar. Men där tog det stopp mot det ryska laget, som vann och skickade Sverige ur VM. Något som innebär att Tre Kronor missar slutspelet i VM för första gången sedan 1985.

Tipsa oss: Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, ring 026-15 93 02 mejla tips@arbetarbladet.se.

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil: Arbetarbladet.se • E-tidningen

Följ oss på sociala medier: Facebook • Twitter • Instagram