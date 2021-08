Navet i Bomhus står nästan still i skyfallens spår: "Vi känner oss vilsna"

Sensommarsolen värmer skönt och vinden är ljum och vänlig. Under ringen av små träd på torget utanför Röda korsets seconhand-butik och kafé sitter ett gäng och pratar. Vanligtvis brukar de träffas på Kupan för en morgonfika och en stunds samvaro. Men i Bomhus centrum är inte mycket som vanligt just nu. Visserligen har det första kaoset lagt sig efter skyfallet och översvämningarna. Men en hel del röjningsarbete återstår fortfarande innan det är dags för renovering och återuppbyggnad.

Vid ett av borden har de gamla kamraterna Yvonne Rosendal och Donald Lindqvist fikat klart för i dag. Men de dröjer sig kvar ännu en stund i varandras sällskap innan det bär iväg hemåt till Brynäs respektive Kastet.

– Jag har ångest och trivs inte med att vara själv. Att fika tillsammans är en social grej, säger Yvonne Rosendal.

Just nu är vädret vänligt men även andra dagar när det regnar, blåser och temperaturen är mindre trevlig träffas flera av dem utomhus på det lilla torget.

– Vi köper fika på Tempo och om det inte funkar att sitta här står vi ibland under taket till butiken, säger Donald Lindqvist.

Inne hos Röda Korset är stämningen dämpad. Personalen, volontärer och andra som brukar jobba på Kupan arbetar för högtryck med att tömma hyllor och flytta det som finns kvar. Snart kommer hantverkare för att såga bort vattenskadade väggar.

– Vattnet var väl drygt en halvmeter högt här inne när vi kom på morgonen efter skyfallet. Allt låg och flöt. Först fick vi handskyffla bort vattnet innan vi fick tag på en vattensug. Sedan har vi städat så gott det går, säger butikschefen Gun Rova.

Hon uppskattar att second-handvaror till ett värde av flera hundratusen kronor har förstörts. I stort sett alla möbler och massor av kläder, skor och textilier har slängts. Emmy Moström står och fyller sopsäckar med kläder som trots allt klarade sig. Hon tycker att det är framför allt är sorgligt med alla böcker som har fått slängas.

– Många fina som var ordentligt sorterade. Vi fyllde säkert en halv container med bara böcker, säger hon.

Nu hoppas de att kunderna återkommer när det går att öppna butiken igen.

– Men lämna inga grejer här nu, vädjar Gun Rova.

– Lämna sakerna till butiken i Sätra istället. Det går att beställa hämtning också.

Vägg i vägg med Röda Korset ligger gymmet Member 24 vars lokaler både här och på Kyrkogatan dränktes i smutsigt vatten. All utrustning och alla andra inventarier är bortplockade och det enda som står och brummar är torkmaskinerna. Kedjan hänvisar kunderna till gymmen på Nygatan och Brynäs. I oktober öppnas en femte enhet i Gävle, vid Gustafsbro. Hittills har det funkat bra trots bortfallet av två enheter.

– Vi har inte upplevt att det har varit trångt i lokalerna. Vi har öppet 24 timmar om dygnet så folk kan träna tidiga morgnar, under lunchen och sent på kvällen. Varje person blippar sitt kort när den går in i gymmet och det syns direkt på hemsidan hur många som är i lokalerna. Då kan var och en bestämma om den vill gå dit eller inte, säger Max Matta som är en av två regionansvariga för Member 24.

Han hoppas och tror att de vattenskadade anläggningarna ska kunna återinvigas om ett par, tre månader. Under tiden har kedjan hittat en tillfällig lösning för gruppträningarna.

– Vi kör i Myrornas gamla lokaler på Norra Slottsgatan , säger Max Matta.

Inne på Tempo Nesma är Anna Skoog i full färd med att packa upp färskt bröd. Trots vattenmassorna kunde butiken öppna igen redan måndagen efter skyfallet. Första dygnet efter det stora regnet stod personalen där och kämpade med golvskrapor och sugmaskiner.

– Vi hade vatten upp över de nedre hyllorna. Vi har fått slänga mycket varor och frysdiskarna kan vi fortfarande inte använda, säger Anna Skoog.

Så småningom ska alla fuktskadade väggar inne i butiken rivas. Tills dess är butiken öppen som vanligt. Det är inte Gävle Bock och Tackteater som har fått evakuera alla oskadade prylar upp till Kristinelundsgården. Det är EDV, Enheten för daglig verksamhet inom Gävle kommun, som jobbar här. De sysslar med teater, musik och eget skapande för personer med funktionsnedsättningar. Verksamheten är lite Gävles svar på Glada Hudik-teatern, om än i mindre skala. Men nu är deltagarna husvilla i översvämningens spår och får för tillfället stanna hemma om dagarna.

– Det är inte bra, det här är deras jobb. Vi hade precis kommit igång igen på allvar efter pandemirestriktionerna, säger handledaren Bo Törnhult som fortfarande håller på att tömma de vattenskadade lokalerna på grejer.

Senare i höst var det meningen att det skulle vara premiär på en egenskriven musikal.

– Alla var så glada att komma igång.

Nu hänger det mesta i luften. Gävle Bock och Tackteaters replokaler i Folkets Hus på andra sidan torget är också vattenskadade. Efter natten den 18 augusti var varenda golv i hela huset täckt av vatten. Det stängde ner både fritidsgården Legenden och biblioteket.

– Vi har städat, skurat och sanerat så det ska vara bakteriefritt i alla fall. Men ingen ska vistas i lokalerna. Vi måste utreda hur fuktigt det är först, säger föreståndaren Margareta Andersson som är orolig för de ekonomiska konsekvenserna av översvämningen.

Det är Bomhus Folkets Hus ekonomisk förening som äger det 30 år gamla huset.

– I förlängningen kommer det här att påverka ekonomin. Vi brukar gå plus minus noll, oftast minus. Hur vi än beter oss kommer det här att bli stora kostnader för oss. Försäkringen täcker väl grundjobben med att återställa allt men vi räknar med att det kommer att bli stora åldersavdrag. Vi känner oss vilsna. Vad kan vi göra för att minska kostnaderna?

Fritidsgården skulle ha öppnat förra måndagen. Så blev det inte. Några ersättningslokaler finns inte, säger Margareta Andersson.

– Allt är vattenskadat. Men framåt priar vi kidsen och bibblan. Föreningslivet som brukar hyra in sig här får vänta, säger hon.

Böckerna i biblioteksfilialen verkar ha klarat sig bra.

– Vad vi har kunnat se har inga böcker tagit skada. Men lokalen måste saneras innan de kan användas som offentlig miljö igen. Just nu är det inte lämpligt att vara där. Den som har reserverat böcker att hämta i Bomhus får göra det på stadsbibliotek istället, säger Petra Jonsson, bibliotekschef i Gävle kommun.