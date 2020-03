Neo Neo utsatt för attentat – kommer dock genomföra chef's table som planerat

Klockan var omkring fyra på natten i söndags morse då en av Neo Neos delägare Viktor Nygren från kontoret nära huvudentrén, hörde smällar från glasrutorna som vetter ut mot Norra Strandgatan. Han hann se minst två gärningspersoner panga fyra rutor med stenar från huvudentrén och nedåt längs gatan innan de snabbt avlägsnade sig från platsen. Någon gång under sen kväll eller natt ett dygn senare var det dags igen, denna gång hade fem hål orsakats längre neråt mot hörnet till Norra Slottsgatan sett. En viss systematik i tillvägagångssättet alltså.

– Det är så jävla irriterande och onödigt gjort, säger Robert Roos, delägare.

Han har ingen aning om eventuellt motiv och säger att varken han eller Neo Neo har några fiender. Ett alternativ är att det kan röra sig om någon som vill hämnas för att ha blivit avvisad från nattklubben Echo Nightlife i källaren. Då sånt inträffar så gott som varje helg, säger Robert Roos.

– Men det kan också vara småbarn som tycker det är skitkul att förstöra, fortsätter han.

Stenarna och glassprittret ligger kvar i restauranglokalen under måndagsförmiddagen. Ägarna har upprättat en polisanmälan, men några poliser hade inte kommit vid tidningens besök. I väntan på att de eventuellt kommer senare får splittret ligga kvar ett tag om det behöver tas fingeravtryck på stenarna.

– Jag ska sopa bort det i kväll annars.

Turligt nog för krogen har inredningen inte tagit skada så vitt det går att se. Vilket också gör att Neo Neo kan ha öppet som vanligt och genomföra det planerade chef's table-evenemanget under tisdagskvällen 10 mars. Det hela började 2018 med Smakkampen, vilken presenterades på Guldtjädergalan och går ut på att Gävleborgskockar lagar mat på sina respektive krogar enligt den aktuella krogen och kockens profil. Detta blir tredje tillfället och nu är det alltså japansk/koreansk-fusion med lokala råvaror i Robert Roos stil som kockarna ska ägna sig åt. De har alla fått meddela Roos innan vad han ska köpa in i förväg och vad de hittar på kommer de presenteras i mikrofon. Totalt blir det sex rätter samt snacks och dessert. Deltagare är förutom Roos: Stefan Ehrin, Söders källa (vinnare av första Smakkampen), Daniel Coyet, Högbo brukshotell, Fredrik Knief, Göransson Arena, Jonathan Hammar, Växbo krog, Peter Brolin, Brolins gastronomi, Delsbo och Hans Erik Holmqvist, känd från organisationen Matvärden, köttproducent och tidigare kock på stjärnkrogen Fäviken. Under måndagen var så gott som alla 60 platser fullbokade.

– Det ska bli intressant att se vad de andra gör. När de frågat mig saker om min matlagning jag bara svarat "du får googla dig fram".