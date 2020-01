Nils från Hedesunda vann fint musikalpris: "Får se vilka bitch slaps ödet ger mig i framtiden"

26-åriga Nils är född och uppvuxen i Hedesunda, men bor sedan ett par år tillbaka i Stockholm, där han gett sig in i teater- och musikalbranschen. Efter studier på Rytmus (musikalgymnasium i Stockholm, reds. anm.) och Stockholms musikalartistutbildning startade karriären på Parkteatern, där han togs under Sissela Kyles vingar.

– Jag hade otrolig tur. Från att precis gå ut från skolan fick jag jobba med människor som Vanna Rosenberg, Tomas Bolme och Sissela Kyle, berättar han.

För en tid sedan fick han den hittills största rollen i hans karriär: som Mowgli i "Djungelboken – the musical" och var bland annat ute på en Sverigeturné.

Sverige saknar visserligen en stor prisgala á la Tony awards som hyllar och lyfter fram musikalartister. Men Broadway world Sweden awards ses som den största i Sverige och Nils roll som Mowgli resulterade i att han nominerades på galan.

Priset delas ut av Broadwayworld, som är en stor mediekanal inom musikalvärlden, i samarbete med biljettförsäljaren Todaytix.

När vi pratade med Nils, i början på december, ledde han omröstningen men vågade inte tro på en slutgiltig vinst. Men för några dagar sedan började hans telefon att plinga till när bekanta taggade honom i inlägg på Facebook där de gratulerade honom till vinsten.

Han hade vunnit.

– Jag hade ganska stora och välkända konkurrenter (bland annat Dan Ekborg, Henrik Dorsin och Peter Jöback, reds.anm.) och för mig att vinna över mina förebilder och skådespelare man ser upp till - det är stort. Och det känns fantastiskt att känna ett sådant starkt stöd från alla dem som röstat och trott på mig. Jag är otroligt tacksam, säger han.

Vad innebär det för dig att du vunnit?

– Det är främst en stor ära att vinna. Samtidigt stärker det ens självförtroende och man blir en liten centimeter längre i ryggraden. Det är en hård yrkesbransch jag har valt att jobba i, så det känns skönt att få en bekräftelse på att det man kämpat och svettats för uppskattas och uppmärksammas.

Han berättar att priset ger honom motivation att fortsätta kämpa i branschen som han gett sig in i.

– Vem vet vad framtiden har att erbjuda? Just nu ska jag nog bara tillåta mig själv att vara stolt över vad jag har åstadkommit och inte stanna här utan fortsätta kämpa, fortsätta svettas, anta fler utmaningar och se vilka bitch slaps i ansiktet som ödet ger mig. "Bring it on" säger jag bara.