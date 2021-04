Nisse Ekmans syrliga passning till Wikegård – svarar på kritiken med video på Instagram

Det var söndagen den 4 april, samma dag som Brynäs gjorde sitt tränarval officiellt, som Niklas Wikegård i en karaktäristisk video på sitt eget Instagramkonto – av den sort den före detta hockeycoachen och nuvarande C More-experten ofta lägger ut – totalsågade valet av Josef Boumedienne och Niklas Ekman inför kvalserien mot HV71.

– Vem som har hittat Josef Boumedienne och vem som hittat Nisse Ekman, det går över mitt förstånd. Nisse och Josef har så klart gedigna hockeybakgrunder båda två, det är ingenting att snacka om, men att komma in i det här läget där man aldrig har matchat och coachat ett lag, man har aldrig stått bakom en bänk, man har aldrig varit i den här situationen överhuvudtaget. Jag tvekar inte på hockeykompetensen, jag tvekar på ledarkompetensen.

– Det blir ett hundraprocentigt ansvar till Bertilsson, Scott, Rödin och så vidare. Hundra procent! Det Nils och Josef kan komma in med är nån typ av energi, en ny röst absolut, definitivt – men jag hade nog hoppats på att det skulle kunna finnas nån typ av erfarenhet som varit med i den här situationen förut, med en ny röst och en energi.

– Så för mig går det utanför allt förstånd. Jag har aldrig varit med om att man gör på det här sättet. Det är helt obegripligt. Jag tror att varken Nisse eller Josef kan alla spelare i laget till att börja med, man kommer att få springa runt och titta på vad som står på ryggen på spelarna första matcherna, vem är det jag ska sätta in och så vidare.

Med facit i hand blev Boumedienne/Ekman en veritabel succé för Brynäs.

Och nu skickar Nisse Ekman en syrlig passning tillbaka till Wikegård via sitt eget Instagram.

I ett par så kallade Instastories, kortare filmsnuttar, syns Wikegård sitta i C More och prata – men istället för att man hör vad han säger tonsätter Ekman videon med Shania Twains låt "That Don't Impress Me Much" med texten rullandes i bild.

Direkt efter att Brynäs klarat SHL-kontraktet gav även Josef Boumedienne sin syn på den kritik mot tränarvalet som fanns innan kvalet startade.

Så här sa han då:

– Är det någon som bakgrundscheckat vad jag har för bakgrund? Jag tror inte det. Är det någon som ringt Blue Jackets? Är det någon som ringt Handelshögskolan? Är det någon som ringt Kärpät? Är det någon som ringt Lidingö Hockey?

– Hockey, det är inte så svårt. Det kan alla. Men ska man ifrågasätta om man kan ledarskap, för det kan man ifrågasätta, kan man inte göra det utan att ha gjort sin research. Fråga alla som kritiserade, har de gjort sin research? I don't think so.

► Se Niklas Wikegårds sågning av valet av Josef Boumedienne och Nisse Ekman innan kvalserien här