Cher tolkar Abba på nytt album: "Inte Abba du är van vid"

Cher har spelat in en rad tolkningar av Abba-hits till ett nytt album.

I den nya filmen "Mamma Mia! Here we go again" spelar artisten rollen som Ruby Sheridan, mormor till Amanda Seyfrieds karaktär Sophie, som under en scen framför Abba-låten "Fernando". En upplevelse som gav blodad tand.

– Efter "Fernando" kände jag att det skulle vara kul att göra ett helt album med Abba-låtar, så jag gjorde det! Det är inte Abba som du är van vid, jag gjorde det är på ett annat sätt, berättar den 72-åriga sångerskan i en intervju med Today show.

Det är ännu inte känt vilka låtar som den nya plattan innehåller eller när den kommer att släppas.