Nöjesguiden: Jubileum för Sandviken Big Band och magi på Gävle teater – det här händer i helgen

Fredag:

DJ Peter Tele Andersson: Absint, Winn, Gävle, 16-19

Friday Night Live med Platina: O'Learys, Gävle, 20-23

Engmans Kapell: CC-Puben, Gävle, 21.30

Lördag

Bondens egen marknad: Stortorget, Gävle, 10.00

Mamma Mu och Kråkan - “Är du min vän?”: Ockelbo Bibliotek, 11.00

Familjelördag: “Den lilla mullvaden…” från 5 år: Spegeln, Gävle, 13.00 och 15.00

Sverigepremiär The Music Of John Low - med regissörsbesök: Bio 7:an, Gasklockorna, Gävle, 16.00

"Where The Magic Happens" - magi med Caroline Ravn: Gävle Teater, 16.00

Sandviken Big Bands Jubileumskonsert med gästsolistspel av Viktoria Tolstoy, Claes Janson och Patrik Skogh: Teatern, Kulturcentrum, Sandviken, 16.00

Byrock "De första svenska rockkungarna" med Ingemar Dunker och hans Hank T. Morris And The Amazing Buffalo Brothers som berättar och spelar om när rocken kom till Sverige: Hembygsgården, Hofors, 16.00

Rasmus Weiåker: Absint, Winn, 19-22

Blind Tooth - Live And Electric: CC-Puben, Gävle, 21.00

Madame Neruda: The Church, Sandviken, 23.00

Albin Johnsén: Five Nattklubb, Gävle, 23.00

Söndag:

Exit Filmfestival: Gasklockorna, Gävle, 14-18

Peter Carlsson och Kjell Gustavsson & The Rhytm and Blues Orchestra: Folkets Hus och Park, Hofors, 14.00

Invid källan med Gunilla Winther och Tomas Folkegård: Bomhus Kyrka, Gävle, 18.00

Demon Head: CC-Puben, Gävle, 20.00