Ubisoft på E3: från antiken till apokalyps

Likt tidigare år satsade spelutvecklaren Ubisoft lite extra på sin livesändning inför spelmässan E3.

Konferensens kanske mest efterlängtade presentation var nästa del i den populära spelserien "Assassin's creed". Uppföljaren har titeln "Odyssey" och utspelar sig i antika Grekland. Bland annat kommer spelaren att kunna välja om den vill vara man eller kvinna.

Apokalyps

Inte helt oväntat avslöjade Ubisoft fler detaljer om det kommande apokalyptiska onlinespelet "The division 2" - som utvecklarna på Malmöstudion Massive står bakom. Den hajpade uppföljaren blir en färggrannare skildring av Washington D.C. med fler naturupplevelser än del ett. Dessutom avslöjade Ubisoft att räder införs, vilket gör att spelare tillsammans kan kämpa mot fiender.

Den 15 mars 2019 landar "The division 2" - och därefter släpps tre gratis uppdateringar under det första året med nya miljöer och aktiviteter.

Nytt solsystem

Ett annan efterlängtad speltitel är "Beyond good and evil 2" - ett actionäventyr med rollspelselement. Uppföljaren utspelar sig i ett nytt solsystem, med både solo-läge och co-op samt en blandning av nya och bekanta karaktärer. På plats för att presentera detaljerna fanns ingen mindre än skådespelaren Joseph Gordon-Levitt, vars företag Hitrecord i samarbete med Ubisoft bjuder in allmänheten att sätta sin kreativa prägel på spelet.

När och på vilka plattformar spelet släpps är ännu inte känt.

Piratspelet "Skull and bones" fick också uppmärksamhet på presskonferensen där Ubisoft visade upp hur spelet kan komma att se ut. Nyligen meddelande bolaget att spelet försenats till nästa år. Bland annat visades sekvenser upp där piratskeppet utrustades i hamnen, och sjöstrider mot lätt beväpnade fraktfartyg och större krigsskepp.