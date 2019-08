Nöjesguiden: Diggiloo på Strömvallen och Pride – det här händer i helgen

Fredag:

Fredagstrubadur: Skärgårdskrogen Utvalnäs, Gävle, 18.00

Tove och Olovs sommarkonsert: Bönhuset, Åbyggeby, Ockelbo, 18.30

Gävle Pride-show med komikern Magnus Carlsson: Clarion Hotel Winn, Gävle, 18.30

Diggiloo-turnén med Jessica Andersson, Mimi Werner, Magnus Carlsson, David Lindgren, Mariette, Thomas Petersson, Arvingarna och John Lundvik: Strömvallen, Gävle, insläpp 17.00, showstart 19.00

No Comments: Le Chef, Gävle, 19.00

Pride to be you: Musikhuset, Gävle, 19.00

Dans till PH:s: Åmotsparken, Åmot, 19-23

Platina: Camp Kungsgården (campingen), Sandviken, 20.00.

Rädda skaparbyn! med Rohdes Rockers: Skaparbyn, Hedesunda

Lördag:

SM i vattenrutschkana: kvaltävling 1, Furuviksparken, Gävle

Bakluckeloppis: Ica Nära Hedesunda, 9-15

Storloppis med ett trettiotal försäljare som säljer allt från kuriosa, antikt, retro, småmöbler, växter, mattor, porslin med mera. Kaféet öppet. Vid regn är evenemanget inomhus: Södra kolonins festplats, Gävle, 10-15

Folkmusikdag med spelmansbrunch, visstuga, kulning och konserten Fäbodtoner med riksspelmännen Bernt Lindström och Kerstin Rozgoni samt Julia Woxberg: Oklagård i Ockelbo, 10-18.

Bondens egen marknad: Stortorget, Gävle, 10.00

Pre Pride-party: Clarion Hotel Winn, Gävle, 11-14

Mackmyra Whisky firar 20 år med jubileumsprovning och guidade turer: Whiskybyn, Gävle, 12.30

Sunset Serenaders: Gröna kullen, Gröna vägen 2, Gävle, 14-15

SM i Klask: Interpool, Gävle, 14.00

Utomhuskonsert i Lövstabruk med elektronmusik, live-elektronik och poesi av och med Pär Johansson, Jan Liljekvist, Mats Rosén, Saara Salminen Wallin och Francesco Torelli: Trädgården, Stora gatan 9, 14.00

Gävle Pride - Parad 2019: samling i Stenebergsparken 14.00

Blåsmusik i Regementsparken med Marinens musikkår (Karlskrona): Regementsparken, Gävle, 15.00

Fallskärmsuppvisning under Gävle Pride: Boulognerskogen, Gävle, 17.00

Miss Li: Furuviksparken, Gävle, 20.00

Sista kvällen på Five nattklubb: Gävle, 23.00

Söndag:

Loppis (och café): Sunnanäng kulturgård, Sandviken, 11-15

Synth och motion 2019: Hemlingbyspåret, Gävle, 12.00-17.00

Rainbow brunch med HBTQ+ Evenemang: Söderhielmska, Gävle, 12.00

Söndagsdans med Rillen: Regementsparken, Gävle, 13.00

Tillsammans för Sätra-dagen med artistuppträdanden (Mojje bland annat), bouleturnering, hoppborg, häst och vagn, streetart med Rolfcarlwerner, utomhusbio på kvällen (21.15: "The Miseduacation of Cameron Post") och mycket mer: utanför Träffen, Sätra, Gävle, 15-18