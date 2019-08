Nöjesguiden: Konsertsommaren i Furuvik avslutas med Hov1 – det här händer i helgen

Fredag:

Premiär After Work med musikquiz: Järnvägskrogen, Gävle, 16.00

Afterwork-konsert Orgelfyrverkeri: Staffans kyrka, Gävle, 17.00

Pubquiz med quizmaster Robert Malmgren-Magnusson: Rack N Roll, Gävle, 19.00

Skräckfilmsnatt 8: Stora gasklockan, Gävle, 21-05

Ovansjöfesten med Lisa Rydberg, Görgen Antonsson och Daniel Reid: Lyran, Storvik

Kent Kiernan: Lillpuben, Sandviken, 22.00

Gipsy Power releasefest (powertrio från Gävle med Seven Kautzky Andersson), spelar gör även Electric Fenix (One Night Only - A Jimi Hendrix Tribute): Dirty Harry Rockbar, Gävle, 23-03

ItaloBrothers: Echo Nightlife, Gävle, 23.00.

Lördag:

Laxöns medeltidshelg: Sydkap, Laxön, Älvkarleby, 10.00

Ovansjöfesten paneldebatt "Svensk folkmusik och framtiden": Drömfabriken, Sandviken, 10.00. Vid 13.00 blir det nystart för spelmansstämman Joel Rådbergdagen

Gårdsloppis: Villastaden Bed & Breakfest, Gävle, 10.00

Bondens egen marknad: Stortorget, Gävle, 10.00

Blockhouse party/Back to business: Valbo köpcentrum, 12-15

Sommarkonserter i Musikpaviljongen: Esplanaden, Gävle, 12.00

Party på Porten: Tierp, 12-01

Food Walk: City/Söder, Gävle, 13.00

Mayhem - “ett av Sveriges fetaste extremsportevent” med Rackartygarna och Skata Sweden: Göransson Arena, Sandviken, 14.00

Kollektivet spelar på årets sista livemusikeftermiddag: Sommargläntan, Gävle, 15.00

Höstcruising: centrala Gävle, 17.00

Scensommarfest 2019 med Berglunds pack, Sandbay City Blues Band, Lila Orkestern, Fallasgatan 8B: Sandviken, 18.00

Ovansjöfesten: En musikaliskt resa från södra Hälsingland, genom Gästrikland till Norduppland med 120 spelmän, sångare och dansare: Festsalen, Folkets Hus, Sandviken, 18.00. Aktiviteter till 01.00.

Releasefest: Northern Ladies och plattan “Dandelion”: Rack N Roll, Gävle, 19.00

Latino-sommarfesten 2019 med Los Lencas, arr: Latinamerikanska föreningen i Gävle: Musikhuset, Gävle, 20-01.

Hov1: Furuviksparken, Gävle, 20.00.

Premiär för livemusiksatsning med Venuspassagen: Järnvägskrogen, Gävle, 21.00

Stonefish: Limon, Gävle, 21.00

Söndag:

Cityloppis: Stortorget, Gävle, 10.00

Gävles största bordsloppis: Gävletravet, 11.00

Auktion på Farmargården: Jäderfors, 11.00

Blåbärsklubben med Jazzoo: Gävle Konserthus, 14.00

Körkonsert "Rust och renovering": Staffans kyrka, Gävle, 18.00

P-söndag: Hits for you, Gävle, 18-02