Nöjesguiden: Stadsfesten fortsätter och Bob Hund i Furuvik – det här händer i helgen

Fredag:

Gävle stadsfest 2019: centrala Gävle

Paw Patrol Marshall med minidisco: Slottsparken, Gävle, 12.00

Samir och Viktor: Stortorget, Gävle, 18.00

Fredagstrubadur: Skärgårdskrogen Utvalnäs, Gävle, 18.00

Hasse "Kvinnaböske" Andersson: Slottsparken, 20.00

Per Persson och Fröken Fräken: Södra Kolonins festplats, Gävle, 20-01

Movits!: Furuviksparken, Gävle, 20.00

Limon - On The Rocks med fyra Gävleband: With Love, Bluesland, Emerald och Whatsnake: Limon, Gävle, 20.00

Gee Dixon: Olivia, Gävle, 23.00

Lördag:

Gävle stadsfest 2019: centrala Gävle

Sean Banan: centrala Gävle, 12.00

Petter Take Over: Flanör, Gävle, 12.00

Brynäsdagen: Furuviksparken, Gävle, 14-20

Superhjälteloppet: Stortorget, Gävle, 14.30

Almgren och Asp: Sommargläntan, Boulognern, Gävle, 15.00

Cahmandagarna orgelkonsert med Montserrat Torrent (ESP): Leufsta bruk, 15.00

Sunset Saturday: Little Art Cakery, Gävle, 16.00

Bob Hund: Furuviksparken, Gävle, 20.00

Ben Poole: Le Chef, Gävle, 20.00

Exclusive Party med Meezy & Akke samt Lozano: Five nattklubb, Gävle, 20.00

Petter: Stortorget, Gävle, 20.00

The Ron-Dells: Limon kök och veranda, Gävle, 21.00

Hayat: Olivia, Gävle

Söndag:

Söndagsdans med Rillen: Regementsparken, Gävle, 13-15

Folkmusik med Bertil Fält, Görgen Antonsson och Urban Andersson: Tallbo konstnärshem, Järbo, 15.00

Cahmandagarna elevkonsert med deltagarna i Master Classes ledde av Mathias Kjellgren och Enrico Viccardi (ITA): Leufsta bruk, 15.00

P-Söndag: Olivia, Gävle

P-söndag: Noun, Gävle, 19.00