Norrsundet hämtade i kapp underläge och kryssade mot Hofors

I halvtid ledde Hofors matchen på bortaplan i division 4 Gestrikland herr i fotboll mot Norrsundet med 1–0. Men i andra halvlek jobbade sig Norrsundet in i matchen, och kvitterade till slut. Matchen slutade 2–2.

– En match där Hofors kommer ut med mer fart och fläkt än oss, första 20 är det Hofors som styr sedan tuggar vi oss in i matchen. Men Hofors får ändå in ett ledningsmål innan paus. I andra tar det också lite tid innan vi får igång spelet, Hofors drabbas av ett rött kort och där tycker jag vi börjar ta över matchen, men med Hofors sjukt snabba spelare så kan man aldrig slappna av. De kontrar in 0–2 och efter det går vi ned på trebackslinje och lyckas hämta upp till 2–2. I slutändan en skön poäng, tyckte Norrsundets tränare Robert Berglund, efter matchen.

Det var sjätte matchen i rad utan förlust för Norrsundet.

Målgörare för Norrsundet var Ludvig Norelius och Simon Jonsson, medan målen för Hofors gjordes av Jesper Henriksson och Fawad Mohammadi.

Det här betyder att Norrsundet är kvar på sjätte plats, och Hofors stannar på femte plats, i tabellen.

Norrsundet möter Stensätra i nästa match borta fredag 9 augusti 19.00. Hofors möter samma dag Brynäs hemma.