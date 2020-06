Norstedts nya bok ger postförnuftet eldunderstöd – ska ett av våra finaste förlag ägna sig åt det? undrar Fredrik Björkman

Den 10 juni släpps en oväntad bok på ett av rikets tyngsta förlag, Norstedts. Det handlar om "Astro-Poets, din guide till zodiaken", av de USA-baserade twitterprofilerna Dorothea Lasky och Alex Dimitrov.

Det är märklig läsning för en person som vill bygga sin världsbild på bildning och förnuft.

Var man än gör nedslag i boken hittar man påståenden som "Så här ligger det till: tvillingar gillar att se bra ut". Eller "Vattumän kan verka frånvarande när de har sex". "Vattumannens erogena zoner är vaderna och vristerna". Samt "De är kinky på ett stillsamt sätt". Och så: "De flesta människor går omkring och tror att skorpioner är nymfomaner".

Påståenden fullkomligt utan kopplingar till någon slags empiri. Så här är det bara, liksom.

Det brukar väl se ut ungefär så i astrologiböcker. Jag är ingen kännare, utan skriver denna artikel för att problematisera att ett av Sveriges mest seriösa förlag sprider böcker som denna.

Jag befarar att västvärlden nu har en samhällsströmning bort från förnuft, vetenskap och upplysning. Redan för tre år sedan myntades den otäcka termen alternativa fakta. Jag är rädd att vi är på god väg in i postförnuftets tid, och att astrologins eventuella expansion kan vara en del av den rörelsen.

Det finns ingen färsk studie som har tagit ett ordentligt grepp om intresset för stjärnornas makt. Men enligt googles statistikverktyg ökar antalet sökningar på ordet stjärntecken.

En religionsvetenskaplig uppsats av Sarah Palm Althén på Gävle högskola från 2019 finner stöd för ett ökat intresse. "Litteraturen och forskningen pekar på att det finns ett visst samband mellan faktorer såsom upplevda påfrestande livssituationer, osäker ekonomi eller miljö och tro på astrologi" skriver Sarah Palm Althén.

2006 gjorde organisationen Vetenskap och Allmänhet en undersökning där över tusen svenskar tillfrågades, och 23 procent sa att astrologi är vetenskapligt.

Patrik Hadenius är ny förlagschef på Norstedts, och skriver till AB kultur att även han "studsade till" när han först såg boken. "Men nu har jag läst och är inte längre orolig" skriver han till oss.

Hadenius menar att man måste skilja på vetenskaplig litteratur och annan. "Boken handlar om astrologi som kulturellt fenomen. Jag uppfattar boken som ironisk, att författarna driver med astrologi på ett underhållande sätt. Den försöker inte övertyga eller sälja astrologi som vetenskap, därmed tycker jag inte att den är pseudovetenskaplig."

Boken skulle vara en form av satir alltså? Som någon slags 304 sidor Grönköpings Veckoblad om astrologi? Nja, jag vet inte. Jag tror att vi får förutsätta att personer som har en fallenhet för astrologi kommer att använda Astro-Poets som en källa bland andra, på fullaste allvar.

På förlagets egen hemsida står det bland annat att boken är en "modern, populärkulturell och lättillgänglig astrologiguide fylld av insikter, råd och humor för Zodiakens alla tecken. Den här boken är riktad till en ny generation astrologifantaster."

När all världens fakta är tillgängligt för alla, borde inte icke-förnuftiga världsbilder ta stryk?

När all världens fakta är tillgängligt för alla, borde inte icke-förnuftiga världsbilder ta stryk?

Tydligen inte. Det finns många tecken i vår samtid på glidningen från fakta mot känsla. Exempel som vore otänkbara för en generation sedan eller mindre.

I fjol arrangerade ett av Gävles kommunala bibliotek en healingföreläsning, i samma veva som man beslutade bygga ett kultur- och bildningscenter. Jag skrev kritiskt om detta, men lyckades inte uppbringa någon chef eller politiker som tyckte att det var fel.

Eller ta vaccinmotstånd, hur kan det existera i det land som skulle vara världens modernaste? Eller nu senast, den hejdlösa idén att 5G-tekniken orsakar Covid-19.

Eller det underliga faktum att ledaren för världens starkaste nation kommer undan med att stå och ljuga rätt opp och ned, gång på gång. Trump ljög eller vilseledde 16 241 gånger under sina första tre år, enligt Washington posts räkning. Än är vi inte säkra på att han inte blir omvald.

Och hur kan det på riktigt finnas folk som tror att jorden är platt? För ett par decennier sedan kände jag endast till denna uppfattning genom Kalle Anka – det var ett skämt att någon kunde tro så. Nu finns en spirande rörelse med "flat earthers", och det är lätt att hålla sig för skratt.

Allt i livet måste inte vara vetenskap. Men det blir mer och mer som utger sig för att vara vetenskap som inte är det.

Marie Rådbo är fysiker och professor emerita i astronomi, och har engagerat sig mot pseudovetenskap sedan 70-talet. 2003 utsågs hon till Årets folkbildare.

På min fråga om hennes mission inte verkar ha misslyckats kapitalt skrattar hon och medger att jag har en poäng. Förnuftet verkar vara på tillbakagång.

Hon blir förvånad att Norstedts befattar sig med den här typen av utgivning. Finns det ett kritiskt förord? undrar hon. Nej.

– Allt i livet måste inte vara vetenskap. Men det blir mer och mer som utger sig för att vara vetenskap som inte är det. Jag tycker att de här frågorna är viktigare än någonsin. Bara för att man låter bestämd och skriker högt betyder det inte att man har rätt.

Marie Rådbo tycker sig se att att astrologin breder ut sig i vår tid.

– O ja, den finns överallt. Jag har vänner som försöker prata astrologi med mig. De kan säga 'jag vill inte vara vattuman, jag vill vara stenbock för jag är ju mer sån'. Alltså de är akademiker, jag blir helt matt.

Att astrologin växer är en gåta för henne. Men hon anar att den fungerar som en trygg filt att svepa in sig i.

Ska forskarsamhället då motarbeta astrologi?

– Ja. För att det är falskt. Min uppfattning är att vi människor ska ta ansvar för våra liv istället för att vara en slav under ett stjärntecken. Vi ska inte säga "jag ÄR oxe, jag kan inte hjälpa att jag gör så här, nu behöver jag inte fundera längre'.

På 80-talet deltog Marie Rådbo i forskningsstudier för att ta reda på om astrologi kunde bevisas vetenskapligt. Det kunde det inte. Förutsägelserna om folks egenskaper var inte bättre än slumpen. Men de namnkunniga astrologer som deltog i forskningen blev bara mer övertygade, säger hon.

Sedan dess har Marie Rådbo bestämt sig för att koncentrera sig på att missionera för vetenskap snarare än mot pseudovetenskap.

Rådbo påpekar att vetenskap funkar precis tvärt om. Det är de senaste rönen som vi måste hålla för sanna.

Astrologin härstammar från en tid då människan visste blott ingenting om rymden. Inte så konstigt att vi tillmätte stjärnorna stor betydelse när vi trodde att världsalltet cirklade runt jorden.

Ändå framförs inte sällan astrologins höga ålder som ett argument för att det ligger något i det – "det måste vara sant för det är gammalt".

Rådbo påpekar att vetenskap funkar precis tvärt om. Det är de senaste rönen som vi måste hålla för sanna. Samtidigt är vetenskapen öppen för ständig omförhandling, om vi observerar nya motstridiga bevis. Detta kan missförstås för en svaghet. Men vetenskapen säger inte heller 'vi har sanningen'. Den är ett sätt att ständigt fortsätta att leta efter fakta.

Idag tycker han det är rimligare att se astrologin som en del av moderniteten, en del av en större trend av ökat fokus på att individen ska upptäcka sitt eget jag, på bekostnad av kristendomen.

Henrik Bogdan är professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet och forskar om västerländsk esoterism, där astrologi är en del.

Från allra första början var astrologi förstås en del av vetenskapen, säger han. Under 1800-talet började den mer betraktas som "rejected knowledge", avfärdad kunskap ungefär. Den förpassades till den religiösa världen.

– Den blev mer och mer förknippad med ockultism. Den sågs under ganska lång som ett uttryck för irrationalitet, "the flight from reason", säger Henrik Bogdan.

Idag tycker han det är rimligare att se astrologin som en del av moderniteten, en del av en större trend av ökat fokus på att individen ska upptäcka sitt eget jag, på bekostnad av kristendomen.

Som religionsvetare vill han inte lägga några vädringar på vad folk tror på, även om en del föreställningar kan vara underliga. Det handlar inte om sant och falskt.

– Det intressanta är vad folk tror på, vad det säger om vår samtid. En del tror på att Jesus gick på vattnet, en del att ärkeängeln Gabriel uppenbarade koranen för Muhammed, eller chakrabehandling.

Och lika intressant är att fundera på varför en del blir upprörda av esoteriska strömningar, menar professor Bogdan. Vad säger det om dem?

Målgruppen är inte intresserad av saklighet

Religionspsykologen Sara Duppils kompletterar perspektivet. Hon forskar på det hon kallar känslan av närvaro av "det andra", eller extraordinära upplevelser, på Högskolan i Gävle.

Att ge ut en bok som Astro-Poets är fullt jämförbart med att ge ut till exempel bibeln eller en bok om Storsjöodjuret, menar hon.

– Då behöver man kanske inte vara så saklig, målgruppen är inte intresserad av det kan jag tänka mig. Förlaget vill väl tjäna pengar och ger väl ut vad som efterfrågas.

Sara Duppils känner inte till någon färsk studie om att astrologi skulle vara på frammarsch.

– Men det är mycket möjligt. I tider av kris ökar människans behov av att finna känsla av sammanhang och mening, att få svar på existentiella frågor.

Hon är inte heller rädd för att vi skulle gå in i en era av postförnuft. Olika verklighetssyner har alltid funnits, i vår digitala tid blir de bara mer synliga säger hon.

Och, lägger undertecknad till, digitala verktyg hjälper också flat-earthers och andra mötas och trigga varandra.

Man kan alltså hävda att astrologi är harmlöst, en slags religion som inte kan skada. Det kan ligga en del i det. Men om den också är en del av postförnuftet, ska vi då låta den breda ut sig ostört, undrar jag?

I denna tid tror jag att alla goda krafter behöver stå upp för förnuftet, i alla möjliga sammanhang. Det är vetenskap och äkta sanning som har tagit oss hit där vårt samhälle är i dag. De experter som ägnat hela sitt liv åt att forska måste vi ta på allvar. Vi ska vara kritiska, men pålästa på fakta.

Å andra sidan.

Människan har uppenbarligen ett medfött behov av att försöka greppa det som inte går att greppa. Förklara det oförklarliga.

Många av oss behöver ett ramverk för vår andlighet, vår känsla av att det finns något bortom bergen. Annars hade vi inte haft 3700 kyrkobyggnader i Sverige (källa RAÄ).

Och i vår tid när kyrkan tappar mark tittar andligheten fram någon annan stans.

Jag för min del har också vad man brukar kalla en privat andlighet, främst i naturen. När jag står nära ett stort träd kan jag känna att det har en personlighet. Någon form av medvetande, en slags själ kanske, som överskrider både människans tidsperspektiv och förnuft.

Troligen har jag fel. Troligen är denna känsla bara en slags antropomorfism, att man ger döda ting mänskliga egenskaper. Jag är en sån som ger egennamn till mina bilar också.

Och. Nu kommer det viktiga: Mina andliga upplevelser håller jag för mig själv. Jag ränner inte åstad och skriver en bok om min hemsnickrade magi. Jag låtsas inte att det finns vetenskapliga belägg för att träd har en klok själ.

Det vore fullt möjligt att göra kvasivetenskapliga resonemang om att den kommunikation som sker mellan träd är ett bevis för medvetande. Se till exempel Peter Wohllebens "Naturens dolda nätverk" (2018). Eller Jacques Tassins "tänk som ett träd", som kommer i dagarna och slår fast att vi lever på trädens planet och borde bli lite mer som de.

Jag försöker alltså inte övertyga någon annan, och kanske framför allt: jag försöker inte att tjäna pengar på detta genom bokförsäljning, föreläsningar eller kurser.

Om jag vore förlagschef skulle jag överväga att dra tillbaka Astro-Poets.

Om jag skulle ha rätt i att en växande del av mänskligheten nu vänder sig bort från förnuftet, så är det en rörelse som har skett förr.

Den gången kallade man det romantiken, den kulturella strömning som vände sig mot upplysningstidens fullständiga tilltro till förnuft/vetenskap/fakta och istället poängterade känslan.

Nu säger man inte att vi står på tröskeln till en ny romantik. Nu heter det alternativa fakta, postsanning – eller postförnuft.

Jag säger inte att alla böcker om astrologi är förkastliga. Men jag säger att Norstedts bör se sig i spegeln och fråga: "Vill vi verkligen medverka till att sprida astrologi? Är det värt att sätta vårt anseende i pant med en utgivning som denna?"

Om jag vore förlagschef skulle jag överväga att dra tillbaka Astro-Poets.

Ny bok

"Astro-Poets, din guide till zodiaken"

Dorothea Lasky och Alex Dimitrov

Översättning: Mikaela Haglund

Norstedts förlag