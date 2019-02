Lokalproducerat: Här är Madickenscenen som spelades in på Forsbacka värdshus – världsberömda filmmusiken är gjord kompositör från Ockelbo

Hon ser så glad och lycklig ut, pigan Alva, där hon svänger runt i armarna på den stilige sotaren. Det romantiska mötet sker i en av Madickenfilmerna och just den här scenen spelades in på värdshuset i Forsbacka.

Den smäktande melodin var skriven av en militärmusiker vid Hälsinge regemente och de båda Astrid Lindgren-figurerna är minsann inte de enda som förenats till tonerna av ”Konvaljens avsked”. Varken på film eller i verkligheten. Stycket har kallats den första svenska storschlagern, spridits över landet via hundratusentals grammofonskivor och hörts i nio filmer – bland annat i svenska världssuccén ”Hon dansade en sommar” 1951 och i ”Så vit som en snö” i början av det här årtusendet.

Kompositören hette Otto Lindwall och föddes i Ockelbo 1876. Han lärde sig tidigt spela klarinett och var bara tretton år när han värvades som musikelev till Hälsinge regemente, som på den tiden höll till på Mohed utanför Söderhamn.

Han befordrades till musikfanjunkare 1913 och tog samma år examen som musikdirektör vid Musikaliska akademien i Stockholm. Året innan var han med och startade Gävleborgs läns orkesterförening.

Men det var redan på hösten 1904 som han lekte fram den vackra melodin på sin klarinett i Militärskolans repetitionslokal i Gävle ­– nuvarande Borgarskolan – medan hans kamrater spelade ett helt annat stycke i andra änden av rummet.

Senare samma år framfördes ”Konvaljens avsked” för första gången av en stor kör i Ovansjö kyrka där Ottos bror Emil var organist.

Otto Lindwall var en flitig kompositör och skapade massor av musik i olika stilarter, från taktfasta militärmarscher med titlar som ”Leve majoren” och ”Avsked från Kungsbäck” till mjuka symfonier och medryckande schlagerlåtar. Men aldrig mer lyckades han klämma ur sig en sådan succé som ”Konvaljens avsked”.

Texten till den vemodiga bostonvalsen hade skrivits som en dikt några år tidigare av Otto Lindwalls far, som också var musiker och dessutom en välkänd mångsysslare och kulturpersonlighet i Ockelbo.

Han hette Olof Daniel Lindvall och var född på Viksjö bruk i Hamrånge socken där hans far, farfar och farfars far varit smeder. Själv valde han en annan bana och gick i lära hos en urmakare i Gävle innan han startade egen rörelse i Ockelbo.

Vid 45 års ålder började han vikariera som lärare vid skolan i Gammelboning och några år senare blev han ordinarie folkskollärare trots att han inte hade någon formell utbildning.

Men det var musiken Olof Daniel brann för under hela sitt 81-åriga liv. Tog organistexamen innan han fyllt tjugo år och anlitades sedan ofta som kantor i kyrkan.

1911 skrev O D Lindvall ”Sången om Gästrikland” som kom att sjungas i skolorna runt om i landskapet. Dessutom skapade han ”Ockelbovisan” som blivit något av en signaturmelodi för hans hemsocken.

Han tonsatte också en del psalmer, komponerade kantater och pianostycken och skrev massor av dikter. Men även i hans rikhaltiga konstnärskap blev ”Konvaljens avsked” den enda stora succén.

Den sentimentala valsen blev en av 1900-talets mest populära sånger. Redan 1913 hade noterna sålts i 22 000 exemplar, den har stått på repertoaren hos hundratals orkestrar och musikkapell och spelats in på grammofon av åtskilliga artister. Den förste var antagligen operasångaren Torsten Lennartsson som sjöng in den redan 1910. Bland hans många efterföljare hittar vi sångstjärnor som Bertil Boo och Thory Bernhards, Gösta Björling och Göingeflickorna. Även dragspelarna Calle Jularbo och Nils Fläcke har haft den på repertoaren liksom jazzpianisten Jan Johansson. Men inga av dessa inspelningar kom i närheten av den variant som den finska gruppen Harmony Sisters sjöng in 1947 och som såldes i ofattbara 160 000 exemplar.

Dessutom framfördes ”Konvaljens avsked”, tillsammans med ”Idas sommarvisa”, när Astrid Lindgren gravsattes på kyrkogården i Vimmerby 2002.

Ulf Ivar Nilsson