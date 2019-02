Skutskärs bandy firar 100 år med minnesutställning

Utställningen "Bandyn i Skutskär 100 år" invigs på biblioteket klockan 18 den 19 februari. Materialet som visas under utställningens drygt två veckor har Alf Kjerrman bland annat hittat i verksamhetsberättelser, tidningsartiklar och fotografier.

Utställningen spänner över klubbens verksamhet från grundandet 10 juni 1915 då Skutskärs IF bildades under ett möte på Skutskärs skola. Bandyn tog sina första skridskoskär in i klubben fyra år senare, en februarisöndag 1919. Sedan dess har sporten varit en viktig del i klubben. Bandyklubben meddelar i ett pressmeddelande att man även kommer att samla klubbens historia i en jubileumstidskrift.