Träffen fostrade Gävles nöjesprofiler – 40 år senare återförenas de för stor nostalgifest

* Missa inte bildnostalgi från Träffen längst ner i artikeln!

Under 1960-talet började fritidsgårdarna i Gävle etableras runtom i stadsdelarna. Frågan är om någon blivit så legendarisk som Träffen i Sätra. Här blev det närmast upplopp i Sätra centrum då lunchdiscot hotades, det hölls mimshower, fredagsdiscon och VM i att spela skivor längst tid. Discokulan tillverkades av krossat glas och diskoteksbelysning skruvades ihop av ungdomarna själva, utan större tanke på elsäkerhet i sann gör det själv-anda. Och att det var så många ungdomar, födda på 60-talet i synnerhet, som var aktiva här och senare blivit etablerade namn inom nöjesbranschen nationellt och lokalt kan förstås vara en förklaring till att minnena är fortsatt starka. Mest kända är nog Thomas Di Leva (född 1963). Rickard Olsson (1967) och Niklas Wikegård (1963).

För att namedroppa några andra: Christer Modig, Peter Alzén, Ulf "Rockis" Ivarsson, Larry Forsberg, Christer "Muttis" Björklund, Janne Wermelin, Mats Westlund, Kristina Åberg (Guldbaggeprisad filmproducent) och GD-journalisten Helen Granditsky.

Peter "Tele" Andersson är välkänd diskjockey i stan och startade sin plattvändarbana på just Träffen. Tillsammans med Michael Schiller ingår han i planeringsgruppen bakom den nostalgiska fest som kommer äga rum fredag 26 april på gamla Fenix, i dag Five nattklubb på Söder. Konferencier blir tidigare nämnda Rickard Olsson. Hus-dj:s är Tele och Christer Modig, i dag vice president inom radiodelen på mediekoncernen Nordic Entertainment Group där bland annat Rix FM ingår. Tyngpunkten på musiken kommer ligga på hits som spelades på fredagsdiscona mellan 1977-83, så som Bill Loveladys "One More Reggae For The Road", Bee Gees "Night Fever" och "That's The Way" med KC & The Sunshine Band.

– För mig som började gå på gården 1976 är det discovågen med "Saturday Night Fever" men också "Grease" som var början för mig. Punkeran startade i samma veva och var hyperinne också, berättar Michael Schilling som är född 1962.

– Jag som började gå på gården kring 1980 fick vara med om hela synthvågen med Duran Duran, Depeche Mode och så vidare, säger Peter Andersson, född 1967.

Klipp med Träffenbandet Reaction från SVT 1979 - Mats Westlund från Stonefish och kiropraktorn Niclas Carlsson ingick:

Navet för hågkomsten av Träffen förr händer i facebookgruppen "Vi som växte upp i Sätra, Gävle på 70-talet ", men nu vill arrangörerna nå ut även de till de som inte hittat dit. I första hand vänder sig evenemanget till 60-talister och tidiga 70-talister som hängde på Träffen. Förköpsbiljett krävs. 350 går in, men som arrangörerna konstaterar torde tusentals från målgruppen ha frekventerat Träffen under decenniet som avses.

– Det ska inte spela någon roll om du är född 1962 eller 1969 - oavsett ska du känna dig "träffad"! av kvällen, säger Michael Schilling.

Bildnostalgi från Träffen: