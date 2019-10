Nu är det dags att västvärlden betalar för sin kolonialism – med generös invandring

Hur sonar man brott som är hundratals år gamla? Kan man be om ursäkt för den grymma behandlingen av svarta i USA under slavtiden, när människor såldes som boskap och barn skildes från sina föräldrar för att bli arbetskraft åt vita familjer? Där en svart kvinna kunde våldtas utan att förövaren ens åtalades. Hur skulle en sådan ursäkt formuleras?

Eller det Europa som sände sina soldater till den fattiga världen för att där etablera en vit överhöghet, som plundrade dessa länder och tvingade människorna till underbetalda (eller inte betalda alls) jobb och sedan lade beslag på frukterna av deras arbete?

Listan på förbrytelser kan göras lång. Ett par klassiska exempel är dessa. Britterna lade med militärmakt under sig Indien. Landets bomull skeppades till England och Skottland. Där tillverkades kläder som sedan såldes tillbaka till indierna med goda vinster. Man hade ju förbjudit tillverkning i Indien. Och under andra världskriget skeppades livsmedel från dåvarande provinsen Bengalen till brittiska soldater i Europa vilket medförde en svältkatastrof som tog två, kanske tre miljoner indiers liv.

En indisk ekonom, Suketu Mehta har sökt räkna ut vad det kan röra sig om för belopp som den tredje världen åsamkats. Hans bok heter ”The land is our land: An immigrant´s manifesto” (Farrar, Strauss and Giroux).

En av författarens teser är den att utvandring som vi ser i dag är en följd av kolonialism. Han menar att denna rörelse är vårt sekels typiska kännemärke.

Författaren anser att uttrycket ”Europa utvecklade kolonierna” är avigt, man borde tvärtom säga att det var kolonierna som utvecklade Europa. En av författarens teser är den att utvandring som vi ser i dag är en följd av kolonialism. Han menar att denna rörelse är vårt sekels typiska kännemärke. Han påpekar också att världen 2050 kommer att ha 250 miljoner människor som av klimatförändringar drivits från sina hem i just de länder som utnyttjats. Vart ska de ta vägen?

Människor som bor i fattiga länder ska ha rätt att flytta till rikare länder.

Eller vad bör göras? Människor som bor i fattiga länder ska ha rätt att flytta till rikare länder. De senare har berikat sig på de förra som därför har denna rätt. De fattiga länderna begär inte, menar Mehta, att få säckar med guld och bitcoins utan att de ska behandlas rättvist, att gränserna öppnas för varor och människor mycket mer generöst än vad fallet är i dag.

Vi i Europa skulle ta emot arbetsinvandrare i förhållande till den skada mottagarlandet har åsamkat de fattiga länderna. Sålunda skulle Storbritannien ha en kvot för exempelvis indier och nigerianer, Frankrike en för folk från Mali och Tunisien, Belgien en för ett mycket stort antal kongoleser och så vidare.

Det finns en intressant vinn-vinn-aspekt i detta. Migranter skickar hem stora belopp till sina hemländer. För 2017 var summan ofantliga 480 miljarder dollar. Detta skapar ökad tillväxt på båda hållen.

Slutligen något Mehta kallar en fråga om ordval. De människor som idag flyr till fots genom Centralamerika för att försöka ta sig in i USA (och trakasseras å det brutalaste av myndigheter och polis och där barn kan slitas från sina föräldrar, eller kunde), dessa människor benämns ”migranter”. De kunde i stället, tycker författaren, kallas flyktingar och tas om hand på ett värdigt sätt. Det vore att betala av en liten del av den enorma skuld som de amerikanska storbolagen tillfogat Sydamerika och det officiella stödet till skilda diktaturer, av vilka Pinochets Chile bara är en.

Per Runesson

är en pensionerad kulturjournalist med förflutet inom radio. Uppväxt i Hälsingland. Skriver med vänsterperspektiv om samhälle och historia.

