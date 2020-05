Nu är miljardprojektet helt i mål – men invigning stoppas av corona: "Ett stort frågetecken"

Vindprojektet Valhalla, mer känt som vindkraftparkerna Åmot-Lingbo och Tönsen, är nu i mål. Alla 85 torn är på plats och fungerar som de ska.

Som tidningen tidigare berättat producerar parkerna redan elektricitet som går ut i svenska hem. Flera av tornen har varit igång i flera år. Men nu är själva projektet formellt färdigt.

Efterarbete som prestationstester, inspektion och mjukvaruuppdatering är godkänt och klart.

– Det här känns jättebra. Det har varit ett stort arbete att ta oss ända hit men nu är vi äntligen i mål, säger Stefan Karlsson.

OX 2 som byggt vindkraftparkerna lämnar snart skogarna i och omkring Åmot, Lingbo och sjön Tönsen bakom sig. Deras och Vestas Services tillfälliga platskontor har monterats ned. Ägarna som ska förvalta parkerna – det tyska investeringsbolaget Aquila Capital – har redan tagit över.

Det enda som återstår nu, för OX 2 och Stefan Karlsson, är att på håll kontrollera att allting fungerar även under den inledande tiden av ägarskapet.

Bland annat ska företaget städa och, så gott det går, lämna platsen som de hittade den.

– Jag följer projektet lite till, så att allt skräp plockas upp, vägarna hyvlas upp, diken rättas till. Vissa saker har vi medvetet väntat med att rätta till, som att bättringsmåla något torn, då det varit vinter, säger Stefan Karlsson.

Drifts- och underhållsarbetet kommer Vestas Service från och med nu helt sköta från sina nya lokaler i Lingbo. Där har Vestas köpt ett par gamla industrilokaler och den senaste tiden etablerat ett mer långsiktigt, lokalt platskontor.

– Enligt informationen jag fått kommer deras personal utgå därifrån för att utföra underhåll på vindkrafttornen, säger Stefan Karlsson.

Om vi sammanfattar lite snabbt, hur har arbetet gått i stort?

– Vi har haft våra utmaningar. Nu under den sena våren skedde detta med corona, under vintern 2017-2018 hade vi djupsnö och brandrisk under sommar 2018. Sen hade vi transport med huvudkomponenter under 2019, då hade man hoppats på en vinter med kallt väder och hårda vägar så att det skulle gå lättare, säger Stefan Karlsson

– Men det är väl så projekten är, man får hantera dessa saker på vägen. Nu är det skönt att vi är i mål.

Sedan tidigare var en invigning inplanerad för vindkraftparkerna. Men i och med utbrottet av coronaviruset och den pågående pandemin vet inte Stefan Karlsson om någon sådan kommer kunna genomföras.

– Vi vet inte när saker kommer igång på riktigt igen i samhället. En invigning skulle ju bli ett formellt avslut. Men nu är det som det är och det är bara att hantera läget, säger han.

Varken coronaviruset eller förmodat inställd invigning hindrar dock vindkraftverken från att producera el. Det har de gjort ända sedan de första tornen installerades.

– De är ju igång och kör hela tiden och har gjort det en tid. Personal är redan i drift och det är full fart i parkerna, säger Stefan Karlsson.