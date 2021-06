Nu drar det igång för SAIK – som bara kör: ”Vi har en jäkligt bra trupp”

Från och med 1 juni lättades det på restriktionerna i samhället vilket innebar att lokalfotbollen äntligen fick dra igång med matcherna.

Ett efterlängtat besked för SAIK fotboll som tränat och tränat och tränat.

Men att allt ska sitta som ett smäck vid avspark tror inte spännande tränarnamnet Eldar Abdulic.

– Grejen är att det går inte att finslipa saker utan matcher. Det vi har kunnat göra, har vi gjort. Sen har vi jobbat med detaljer hela tiden, vi får se utfallet i matcherna, säger han och fortsätter:

– Jag tror det sju-åtta första omgångarna kommer vara som en försäsong. Saker kommer inte riktigt klaffa till en början. Även om det är poäng på spel så får vi ändå se det lite som en försäsong. Det kommer finnas utvecklingspotential till hösten.

Vanligtvis brukar nykomlingar kanske ha en målsättning att hålla sig kvar. Men med den spännande trupp som SAIK och Abdulic förfogar över, är känslan att man kanske siktar högre än så.

I alla fall om man pratar med några av spelarna.

För tillfället ljumskskadade Mark Da Silva Lindström, som kommit hem till Sverige igen efter fem år i USA, hävdar bestämt att man är bra mycket bättre än så och borde sikta högre

Han får till viss del medhåll av sin tränare.

– Vi har inte pratat målsättning. Det är svårt på den här nivån. Oftast sätter man en sådan mot pengar, ekonomi, budget och så vidare. Här har du inget sånt. Däremot har vi en jäkligt bra trupp, säger Abdulic och fortsätter:

– Bara för att man inte betalar ut löner till spelarna kan man ändå ha kvalitet. Vi har sagt att vi kommer gå ut och köra. Vi kommer spela aggressivt och offensivt och kommer säkert bli blottade några gånger. Men i längden så kommer vi bara bli bättre och bättre, sen får vi se hur långt det räcker.

Om man kollar på SAIK:s trupp så har den spetsats till från fjolåret.

Absolut, tungt tapp i Jens Åberg som nu ska varva ned "på riktigt" i femman med Kungsgården.

Men man har hämtat in Måns Berggren och Adrian Bjelkendal Haaranen från Gefle.

Och tidigare nämnda Da Silva Lindström tillhörde faktiskt GIF under åren i allsvenskan, även om han då var en ung påläggskalv som bara fick sitta på bänken.

– Plus att han spelat i den näst högsta ligan i USA. Så det är ingen duvunge vi hämtat in, han är bra, säger Abdulic och flinar.

Ett annat namn som gjort matcher i ettan är Melker Dahlqvist. Han har tillhört Sandvikens IF under fem år, men har återvänt till moderklubben inför i år. (Även om han var på lån redan under hösten).

– Rasmus Eriksson är en annan, också väldigt bra, säger Abdulic.

Det känns som att du förfogar över en spännande trupp?

– Verkligen! Så är det. Sen har vi precis fått in Farhad Hosseini från SIF, även om vi inte presenterat honom.

Ytterligare ett meriterat namn till en redan intressant trupp.

– Vi kommer kommer gå ut och köra så får vi se vad det landar i. Vi ska inte vara naiva, men ändå aggressiva och offensiva.

Till sist då, Lukas Vikgren, född -04 går in i sin tredje (!) seniorsäsong. Hur ser han ut?

– Han blir bättre och bättre för varje dag. Det är en av de spelarna som vi tror väldigt mycket på. Vi hoppas att han ska blomma ut ordentligt och förhoppningsvis kan ha ta steget och gå vidare från det här, säger Eldar Abdulic.

SAIK 2021

Målvakter: 1. Elias Lindgren, 25. Alex Jerner, 30. Isak Nilsson.

Utespelare: 2. Bestoon Mohammadzadeh, 3. Albin Holmqvist, 4. Erik Nyberg, 6. Lawen Hamad, 7. Amin Nafati, 8. Melker Dahlqvist, 9. Anthony Valdés Osorio, 10. Andreas Gillström, 11. Adam Larsson, 12. Elias Gärd, 13. Måns Berggren, 15. Samuel Hjelm, 16. Axel Johnson, 17. Adrian Bjelkendal Haaranen, 18. Rinwar Othman, 19. Albin Humling, 20. Herman Ehn, 21. Rasmus Eriksson, 22. Linus Hålldin, 23. Adrian Runald, 24. Lukas Vikgren.

Enköpings SK–Sandvikens AIK, Enavallen 5 juni 16.30.

Lagen i div 2 Norra Svealand:

Enköpings SK, Enskede IK, FC Arlanda, FC Gute, FC Järfälla, Stockholm Internazionale, Gamla Upsala SK, IFK Lidingö, IFK Stocksund, IFK Österåker, Karlbergs BK, Kungsängens IF, Kvarnsvedens IK, Sandvikens AIK, Skiljebo SK.