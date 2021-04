Nu har Brynäs chansen att säkra kontraktet – visade inga nerver i Jönköping

Vi satt länge och tänkte att det blir nog 2–1 i den här matchen också. Men HV:s reduceringspuck en bit in i tredje perioden dömdes bort då Filip Sandberg styrde in pucken med för hög klubba.

Strax efter dök Johan Alcén upp och skickade in den avgörande 3–0-pucken och nu har Brynäs ett kanonläge att vinna matchserien på hemmaplan på söndag, och bli kvar i SHL.

Starten på matchen blev annars fartfylld. Brynäs öppnade bäst och hade en puck inne som underkändes efter videogranskning med drygt fem minuter kvar av första perioden.

Minuten senare gick det däremot rätt och riktigt till när Simon Bertilsson följde med upp i anfallet som Anton Rödin satte upp.

– Anton passade till Emil Molin men han missade pucken och den hamnade hos mig, sa Bertilsson i Cmore efter första perioden.

Bertilsson var nöjd med starten på matchen och tyckte att presspelet fungerade.

Den andra perioden rivstartade när Linus Ölund bröt ett HV-uppspel i mittzonen (presspelet) och petade fram pucken till Daniel Mannberg. Han kom med bra fart och skickade elegant in 2–0 till Brynäs i krysset bakom Jonas Gunnarsson.

– Jag ser att Ölund gör en jättebrytning och jag funderade kanske en halvsekund på att passa men sen sköt jag, sa Mannberg till Cmore i andra paus.

Trots att Brynäs drog på sig en hel del utvisningar i andra perioden höll man tätt och gav inte HV:s annars så fruktsamma power play tillräckligt med utrymme att hitta nätet.

– Vi ser till att alla fem gör jobbet. Ibland lite igelkottsförsvar när man blir trött. Dom får lite långa anfall på oss men annars är det bra, sa Mannberg.

Och i tredje perioden, strax efter att HV:s tänka 2–1-reducering inte godkändes och Johan Alcén följde upp med 3–0 strax därefter kunde Brynäs spela av matchen på ett stabilt vis.

Nu väntar alltså den femte matchen på söndag i Gävle. Och Brynäs, som nu leder med 3–1 i matcher, har chans att avgöra då.

Matchens ramträffar...

... stod HV för. I första perioden prickade Simon Önerud kryssribban och när John Nyberg precis kommit in på isen efter en utvisning i andra perioden, strax efter Mannbergs 2–0-mål, prickade Fredrik Forsberg innerstolpen bakom Samuel Ersson.

Matchens videogranskningar...

... i första perioden dömdes Brynäs tänkta 1–0-mål riktigt bort eftersom Noel Gunler tryckte pucken under armen på HV:s målvakt Jonas Gunnarsson innan Niklas Arell med armen drog in pucken i eget mål. I tredje perioden kom nästa granskning. Nu skulle det avgöras om HV reducerat till 2–1 eller inte. Efter en lång lång granskning dömdes också det målet bort då det ansågs att Filip Sandberg styrde in pucken med f-ö-r hög klubba.

Matchens tre brynäsare

1. Simon Bertilsson, b

Chefsgeneral Bertilsson var så där bra som bara han kan vara. Och då tänker vi inte främst på det hyperviktiga 1–0-målet när han följde med upp och skickade in ledningsmålet, utan ännu mer för hans uppoffrande, placeringssäkra och stora backspel. Berra släppte ingen över bron den här kvällen. Sa vi att han spelar mest och täcker flest skott också.

2. Samuel Ersson, mv

Håller man (nästan) nollan är man given på topp 3-listan. Ersson som varit bra i alla matcher i kvalet gjorde nu en prickfri insats och spred ett stort lugn i kassen. Han imponerade stort. Släppte dock en puck förbi sig i spel sex mot fyra på slutet.

3. Tomi Sallinen, c

Stod för ett synnerligen stabilt spel genom hela matchen och fick också kliva in och spela med Harper och Palve när Descheneau fick sitta på sidan efter ungefär halva matchen. Var också Sallinen som jobbade fram pucken när Palve satte fyran i tom kasse.

Matchfakta, kvalmatch 4 i bäst av 7

HV 71–Brynäs 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)

Första perioden: 0–1 (16.08) Simon Bertilsson (Anton Rödin, Emil Molin).

Andra perioden: 0–2 (2.13) Daniel Mannberg (Linus Ölund),

Tredje perioden: 0–3 (7.22) Johan Alcén, 0–4 (16.26) Oula Palve (Tomi Sallinen), spel fem mot sex i tom bur, 1–4 (18.29) Anton Wedin (Jordan Murray, Fredrik Forsberg), spel sex mot fyra.

Utv, HV: 2x2. Brynäs: 4x2.

Skott: 24–18 (3–10, 10–4, 11–4).

Domare: Mikael Nord och Linus Öhlund.

Publik: 8 (plus folk i loger och restaurang)

Brynäs leder med 3–1 i matcher – match 5 i Gävle på söndag.

Så spelade Brynäs

Målvakter: Samuel Ersson (Viktor Andrén).

Förstafemman: Simon Bertilsson, John Nyberg – Emil Molin, Greg Scott, Anton Rödin.

Andrafemman: Chad Billins, Marcus Björk – Jaedon Descheneau, Oula Palve, Shane Harper.

Tredjefemman: Kristofer Berglund, Tom Hedberg – Oscar Birgersson, Tomi Sallinen, Noel Gunler

Fjärdekedjan: Adam Pettersson, Linus Ölund, Daniel Mannberg.

Extraback: Josef Ingman.

Extraforward: Johan Alcén.

Spelade ej: Nicklas Danielsson, Niclas Andersén, Patrik Berglund och Oskar Kvist.