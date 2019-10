Nu kommer Stig Dagerman på engelska – "Bränt barn" blir "A Moth to a Flame"

Frågan om vad som gör att en bok, ett författarskap, ständigt hittar nya läsare är minst sagt intressant. Edith Södergrans dikter, Camus ”Främlingen”, Elektra- och Oidipusmyterna och nu Stig Dagermans roman ”Bränt barn” (1948) i engelsk nyutgåva (Penguin) med titeln ”A Moth to a Flame”.

En engelsk version kom ut redan 1950 under titeln ”A Burnt Child” i översättning av Alan Blair och nu denna nyöversättning av Benjamin Miers-Cruz. Romanen recenseras i The Guardian (23.10.2019) av John Self och efter en tät resumé av innehållet om den på ytan normala familjen, skriver Self om Dagermans beskrivning såväl synliga som dolda motiv bakom våra handlingar i nära relationer – och hur självrättfärdigandet slutar i en fanatisk förståelse av tillvaron.

Siri Hustvedt skriver i ett förord, som är en stilig och kortfattad introduktion till författarskapet, om gapet mellan irrationella och omedvetna handlingar och rättfärdigandet av dessa handlingar och avslutar med att konstatera att ”den här romanen är /…/ verkligen en bok för vår tid.”.

Bengt Söderhäll

