Nu laddar vi för sista Rambo-filmen – berättelsen om den ärrade krigsveteranen är en story om gott och ont

Nästa fredag, den 20 september, äntrar återigen den legendariska actionhjälten John Rambo vita duken. I den sista (?) filmen i serien om den sårade vietnamveteranen Rambo finner vi i honom på hemmaplan. Med pannan i djupa veck blickar Rambo ut över de böljande nejderna, sittandes i en gammal knarrande gungstol kontemplerar en åldrande man över sitt gångna liv.

Han stöter, givetvis, på patrull ju längre filmen fortskrider och enligt trailern, som fått en sällsynt grov rating, blir det oerhört våldsamt när han möter den mexikanska kartellen. I somras var filmen färdigklippt och huvudrollsinnehavaren Sylvester Stallone fyllde samtidigt hisnande 73 år. Det verkar inte finnas någon hejd på hur gammal en Hollywoodstjärna kan bli innan han knyter ihop säcken för gott.

Rambofilmerna har blivit en actionsuccé över hela världen. Nu har filmserien snart fyrtio år på nacken och miljontals människor har strömmat till biograferna. Under 1980-talets beryktade videovåldsdebatt var filmerna om John Rambo hett villebråd.

Legenden om den amerikanska actionhjälten växte under 90-talet och för tio år sedan kom den efterlängtade uppföljaren som hette kort och gott Rambo.

Varför fortsätter filmerna att fascinera en hel värld och hur kommer det sig att en tystlåten ensam stackars vietnamveteran fick hela kontinenter att springa man ur huse och bygga kojor mitt ute i skogen och tälja spjut med specialdesignade Ramboknivar?

Svaret är lika mångfacetterat som enkelt.

David Morell, författare till den första novellen om John Rambo, skrev om den ensamma kampen om att komma hem till ett splittrat USA efter vietnamkriget i First Blood redan 1973.

I kölvattnet av ett fruktansvärt krig borta i Asien ingen förstod och ett Amerika som ur ett politiskt perspektiv var i katastrofläge efter kravallerna i söder, watergateskandalen och morden på Martin Luther King och Robert Kennedy, var landet sargat vilset och letade efter syndabockar.

John Rambo blev ett lätt byte för den inhemska polismakten att ta ut sin frustration på. Efter att ha tjänat sitt land i Vietnam, upphängd i rep och nästan torterad till döds, kom Rambo hem till ett Amerika som inte begrep vidden av hemskheterna, som inte ville förstå krigets fasor och som inte alls hade tid för att lyssna på veteranernas kamp i ett okänt land i öst.

David Morells novell blev till en supersuccé på bio med Sylvester Stallone i huvudrollen 1982.

Historikern och den flitigt filmdebatterande professorn Ulf Zander från Lunds universitet har gjort en intressant och djupgående analys av amerikansk film, dess historik och identitet i boken "Clio på bio" från 2008, samma år som den senaste rambofilmen släpptes i Sverige. Där redogör Zander om vietnamveteranens kamp på film för att återintegreras i det amerikanska samhället efter hemkomsten från krig och förödelse.

Enligt honom möts den triumferande hemkomsten från kriget av rejäla motsättningar och de ärrade veteranerna står snarare som krigets syndabockar än hyllade krigshjältar. En koppling kan göras till First Blood där Sylvester Stallones karaktär John Rambo visas som en utböling, parasit och inkräktare i sitt eget hemland.

Ulf Zander skriver också att denna dramaturgi har kopplingar långt tillbaka i tiden. Den härstammar ända från det amerikanska inbördeskrigets dagar med den kringresande cirkusen som stannade i byar och städer. Den bjöd ofta på ett skådespel där indianerna var skurkarna och cowboys de självklara hjältarna. Detta upplägg fortsatte långt in på 1900-talet och där födelsen av bild- och filmkonsten var oerhört viktig för denna dramaturgiska mall i Amerika. Framförallt kan man se detta i västernfilmer som From hell to texas (1958) och Stagecoach (1939) från 1940 och 1950-talet. Men i filmer om Vietnamkriget från 1970- och 1980-talet som i till exempel Born on 4th of july (1988) och Platoon (1986) blir "hjältarna" istället bränsle för en underliggande politisk debatt om hemkomsten och behandlingen av vietnamveteraner.

I gamla västernfilmer från Hollywood var det ofta en kamp mellan gott och ont och där kampen mestadels vanns av de goda cowboysen. Det perspektivet skiftar i den första filmen om John Rambo. I First Blood vinner Rambo, indianen, över cowboysen. En aspekt som kan läsas som ett övertagande av den egna identiteten och om man så vill, ser den amerikanska drömmen helt falla samman. Men samtidigt fungerar också John Rambos våldsamma uppror mot den lokala polisstyrkan och alla militärer som inkallats för att stoppa honom, som en revolt och ett läskigt hot mot hela den amerikanska identiteten.

Den nya filmen om John Rambo har titeln Rambo: Last Blood. Sylvester Stallone verkar inte ha några intentioner att slå av på takten men filmtiteln i sig verkar knyta ihop den berömda säcken på ett snyggt och värdigt sätt. Rambo tackar för sig. Hoppas han nu bara hittar den där inre friden han letat efter i snart fyrtio år. Han skall bara vässa kniven en sista gång.

Christian Stjernström

bor i Kungsgården, är disc-jockey, magister i film- och litteraturvetenskap och högstadielärare i Sandviken.

Hela listan: här är alla rambofilmer

First Blood (1982) Regi: Ted Kotcheff

Rambo: First Blood part II (1985) Regi: George P. Cosmatos

Rambo III (1988) Regi: Peter Macdonald

Rambo (2008) Regi: Sylvester Stallone

Rambo: Last Blood (2019) Regi: Adrian Grunberg