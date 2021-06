Nu lättar restriktionerna – Krögarna efter glädjebeskedet: "Nu börjar livet igen"

Det gäller från och med den 1 juli:

Deltagartaket för offentliga evenemang höjs ytterligare. Inomhus tillåts 50 deltagare, eller 300 om de erbjuds sittplats. På utomhusevenemang tillåts 600 personer och på demonstrationer tillåts 1 800 personer.

De reglerade öppettiderna för serveringsställen tas bort. Det gör även begränsningen i antalet personer per sällskap på uteserveringar. Inomhus på serveringsställen tillåts åtta personer per sällskap. Regeln om en meters avstånd per sällskap gäller fortfarande.

Rekommendationen om munskydd under rusningstrafik i kollektivtrafiken tas bort.

Folkhälsomyndigheten justerar rådet att begränsa nya kontakter, men påminner om att alltid försöka umgås så smittsäkert som möjligt.