Nu ska fristadskonstnären in på fängelser och skolor med sin konst

Lördagen 25 februari öppnar en ny utställning med Gävles fristadskonstnär Seywan Saedian på Gävle Konstcentrums "bakficka" Rågången, som nu ska användas oftare.

Han är skicklig på att få fram mänskliga former och uttryck ur skrot. Han letar – och hittar – ansikten överallt.

I juni 2019 förstördes hans nya ateljé ner i storbranden på Näringen, tillsammans med en del skulpturer. En otäck upplevelse, eftersom han var med om samma sak i Kurdistan. Men då på grund av krig.

– Soldaterna eldade mina träskulpturer för att hålla värmen, säger Seywan Saedian.

Nu visar han brandskadade skulpturer, och foton från brandplatsen. Han var där när det började brinna, och som den konstnär han är satte han genast igång att gestalta det han såg, med kameran.

Den som har sett hans konstverk tidigare kommer inte att bli väldigt överraskad av den nya utställningen.

Men! Det mest fascinerande med Seywan Saedians närvaro i Gävle är att följa hans process, det ständiga skapandet och förhållandet till världen.

Med början i mars ska han turnera ut med denna utställning och besöka skolor, arbetsplatser, gator och torg, kanske fängelset i Gävle. Inget är bokat och klart än.

I somras gjorde han en liknande turné, men då besökte han evenemang. Nu hoppas han komma ännu närmare människorna, i deras vardag.

Jag kunde inte hålla med honom mer. Ut med konsten till folket, låt den skapa möten, samtal, förståelse.

Turnén och dess möten ska dokumenteras och gestaltas i text med hjälp av författaren/mångsysslaren Max Hebert, medarbetare på AB kultur. Han gjorde ett liknande projekt med Gävles första fristadskonstnär, Issa Touma.

Resultatet denna gång ska visas i Konstcentrums stora konsthall.

Seywan Saedian har nu en ny ateljé på Näringen. En större och bättre, där det kanske kan bli ateljé så småningom.

Han håller högt tempo. I sommar ska han ha utställning i Göteborg tillsammans med resten av familjen. Han är gift med konstnären Runak Resulpur, som nu ställer ut i Sandviken. Även deras son Pasari gör konst.

Och så kanske han ska till en kurdisk filmfestival i London i april och visa sin självdokumentära film "A Wind Stole the Dream of my Sculptures", En vind stal mina skulpturers drömmar. Den som inte är i London kan se filmen på Silvanum 28 mars.

Seywan använder inte längre tolk i intervjuerna. Imponerande efter knappt ett och ett halvt år i Sverige. Och i Sverige vill han stanna. I Gävle? Kanske, om han får tillräckligt med uppdrag.

Ny utställning

Seywan Saedian: "En avslutning en ny början – efter branden".

Silvanums "Rågången" öppet hela dagarna på

Pågår 25 januari till 9 februari.