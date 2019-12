Nu ska unika byggnaden säljas – följ med in i Sankt Ansgars hus: "Ritat av ett superproffs"

Vi hinner knappt komma in i den enorma salen förrän fantasin sätter fart. ”Yogasal tänker jag direkt!” säger stadsarkitekten. ”Konferensanläggning med spa och relax,” föreslår kyrkans projektsamordnare. ”Eller en restaurang!” fortsätter mäklaren. Tankarna far till häftiga The Church i Sandviken och bankhusets Hits for You i Gävle. Det är stämningsfullt med takkronor och pelare som skapar luftiga avgränsare i den vida salen. Jag ser scenen och slås av nästa idé. ”Varför inte nya CC-puben, här stör man ju ingen!”

Det är lätt att inspireras men den som flyttar in får ett viktigt arv att förvalta. Församlingshuset granne med Nian är ett av Gävles mest intressanta kulturhistoriska hus placerat där det medeltida Gävle växte fram. Dessutom krävs en omfattande renovering.

Sankt Ansgars hus är till salu och vi ska få en visning av mäklaren Robert Brandt och Stefan Holgersson från kyrkan. Stadsarkitekten Helena Tallius Myhrman vill gärna följa med. Hon berättar att Sankt Ansgars hus ritades av dåvarande stadsarkitekten Gunnar Wetterling.

– Det är ju ett superproffs som har ritat den här byggnaden och den håller en mycket hög klass. Särskilt exteriören som med det branta takfallet har medeltida former. För att vara byggt 1930 har huset en ålderdomlig stil, det kallas historiserande arkitektur, förklarar Helena.

Redan i hallen är det pampigt med dubbeldörrar till salarna, en ålderdomlig taklykta högt upp i taket och tidlös kalksten på golvet. Robusta material med lång livslängd är på väg tillbaka igen, säger stadsarkitekten. Hon pekar vidare på trappräcket av järn som är rakt med enkel dekor vid avsluten, att där är det lite mer funkis. Hon funderar över hur högt kan det vara till taket och ställer sig mot väggen. Vi ögonmåttar och gör bedömningen att det är närmare tre stadsarkitekter i takhöjd. I det sydvästra hörnet i markplan finns ett långsmalt kök i typisk 1950-talsstil med perstorpsskiva och snabelbeslag. Stefan Holgersson läser ur sin information att köket moderniserades när huset renoverades i slutet av 1940-talet.

– Funkisen var ju på ingående då. Titta här kan man stå och se ut över det medeltida Gävle, säger Helena och tittar genom fönstret mot Heliga Trefaldighetskyrkan.

I den stora salen upptäcker vi att hela väggen mot flygeln går att öppna. Väggen har ett dekorativt utskjutande rutmönster men stadsarkitekten fortsätter fram till fönstret och klämmer på gardinerna.

– Så fina, de här skulle kunna vara i original. De är kraftigt vävda i hög kvalitet och har ett speciellt kedjemönster, säger hon.

Längs väggarna står det mycket möbler och på golvet en gammal kyrkbänk, men också ett litet bord från Ikea. En blandning av gammalt och nytt. Vi försöker känna in det vida rummet.

– Pelarna är fiffiga, de minskar storleken på rummet men ytan finns kvar ändå, som ett kyrkorumsupplägg. Det skulle passa bra för en restaurang till exempel, förklarar stadsarkitekten.

Detaljplanen är från 1967 och när huset får ny ägare kommer den att behövas göras om. Bilarna sveper tätt förbi utanför gaveln, på 1960-talet ville man bredda gatan och det fanns planer på att riva halva Sankt Ansgars hus.

– Tänk så galet! Men när huset byggdes var det betydligt färre bilar och i dag är bilfria centrum det som man talar om. Det kommer att komma till Gävle också, säger Helena Tallius Myhrman.

Vi fortsätter en trappa upp och hittar ett större kök med utsikt mot parken runt kyrkan. Det finns flera verksamhetsrum där bland annat syföreningen höll till.

– Titta här, både skjutdörrar och dubbeldörrar i samma dörrhål, det har jag aldrig sett förut och en jättefin parkett under golvet, upptäcker mäklaren Robert Brandt.

Längre in finns en hel lägenhet med sovrum, salong och skafferiet kvar. Det är gångar och prång och gamla saker och spännande att gå runt. Vinden är gigantisk och oinredd, som att kliva in i en jättelada. Ett riktigt Ernst-rum som gjort för sommarfesternas långbord. I källaren finns spåren kvar efter scouternas verksamhet. Väggarna är klädda med panel och vi skojar om att det är väl förberett för den som vill bygga bastu.

Enligt mäklaren finns det flera spekulanter redan. Från en bostadsrättsförening till restauranger men också ett gruppboende.

– Eller varför inte ett arkitektkontor, de borde trivas i en sådan här arkitektoniskt intressant byggnad. Det här är möjligheternas hus, säger Robert.

Församlingshemmet Sankt Ansgars hus – ett hus med kvinnohistorier (hämtat ur Gefle Dagblad och Gävle Gilles medlemsblad)

Bygget: Församlingen fick tomten kostnadsfritt av paret Emil och Ottil Matton men kyrkan ansåg sig ändå inte ha råd att bygga huset, då bestämde man att uppföra det ändå med insamlade medel. Pengagåvor strömmade till och i oktober 1930 stod huset klart.

Stilen: Ansgars hus har associationer till svenskt 1600-tal, dåvarande stadsarkitekten Gunnar Wetterling hade en särskild byggnad som stått på samma plats som förebild. Gävle trivialskola låg i en träbyggnad från 1678 vilken revs 1838 för att uppföras i mindre skala som en bondgård i Hemlingby. Den står kvar där än!

Exteriören: Husets form med det höga taket, tre kulkors på taket och sparsam utsmyckning på fasaden påminner om kyrkor som uppfördes under medeltiden

Inredningen: Huset inreddes modernt med tre kök som stod i förbindelse med varandra genom en handdriven mathiss. I nedre köket installerades en gasdriven varmvattenledare varigenom varmvatten kunde ledas till samtliga kök. Stora salen fick en absid (halvrunt altarrum) med ett enkelt kors. På andra våningen inreddes det för syföreningen och delar uthyrdes till dispensären (lungmottagningen) med ingång från Drottninggatan.

Vaktmästare: Alla vaktmästare fram till 1980 var kvinnor.

Trotjänare: Ottil Matton tillhörde styrelsen från starten och till sin död 1978. Hon övervakade och hade ansvaret för den löpande driften. Hon drev frågan att montera in en hiss vilket blev verklighet på 1970-talet och tilldelades förtjänstmedaljen Illis Quorum för sina frivilliga insatser. Hon blev 102 år och sju månader.