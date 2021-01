Nu växer bandyisen i Söderfors: "Hade gått snabbare om vi haft kylaggregat"

Först efter nyår slog det till i vädret tillräckligt för att det skulle vara någon mening att börja spola is på Bruksvallen.

– Hade vi haft kylaggregat i drift hade kanske tagit ett par dygn och vi hade kunnat börja långt tidigare, säger Jocke Ekvall, ordförande i bandysektionen.

När Arbetarbladet besöker Bruksvallen är Jocke Ekvall och Simon Sundbom där och kollar isen. Den spolades under morgontimmarna men än så länge dröjer det innan den är åkbar.

Sedan kylan kom har de tio som ansvarar för isen turats om med att snöröja och spola varje dag sedan söndagen 3 januari.

– Vi spolar på förmiddagen en sväng och sedan en gång till mot kvällningen, säger Ekvall.

Intresset för isanläggningar utomhus har ökat sedan de nya restriktionerna mot spridning av corona gjort det omöjligt att bedriva verksamhet i islador.

– Flera föreningar har frågat om de kan få hyra istid av oss, bland annat SAIK och IK Huge. Men vi har ingen is än.

Även förskolorna och skolan i Söderfors är villiga att utnyttja isen i sin verksamhet.

När Jocke Ekvall precis dragit på vattnet för att fylla ut några håligheter i isen dyker två skridskosugna upp vid Bruksvallen.

– Det är inte åkbart ännu, det dröjer några dagar till, säger han.

Systrarna Gabriella Riihinen, med hjälm på huvudet, och Emma Riihinen har bandyklubbor med sig. Skridskorna i en påse.

– Jag spelade tidigare i Tierp och där spelar Emma nu, säger Gabriella.

De ser lite besvikna ut att det inte finns is de kan åka på.

– Vi var sugna på att träna helt enkelt. Känns tråkigt för vi har inte kunnat åka på länge, säger hon.

Kampen för den konstfrusna isen har förts länge i Söderfors.

Redan under 2017 stängdes kylaggregatet av. Då för att det inte fanns tillräckligt stor verksamhet i föreningen när A-laget lades ned.

Föreningen tog tag i saken, spolade upp naturis och fick igång såväl lag som skridskoskola.

Efter valet 2018 kom nästa kalldusch när kommunen meddelade att konstisen skulle avvecklas.

– I somras var det någon som promenerade förbi här och kände att det luktade ammoniak. Då tömde de systemet, men vi får aldrig veta något, säger Jocke Ekvall.

Fakta. Historien om bandyplan

Första bandymatchen i Söderfors spelades 1922 mot Östanå SK. Söderfors segrade med 7-1 och spelplatsen var Dalälvens is vid Grekiska templet. Det rörde sig om sjumannalag. Första hemmamatchen för elvamannalag spelades 1925 mot Österby IF (seger med 6-1) på samma ställe. Under 1920-talet spelades bandymatcher vid Oxrönningen (nedanför skyttepaviljongen mot Novilla). Söderfors deltog i seriespel första gången 1934 (division 3).

1946 startades bandyn upp igen efter andra världskriget. Hemmamatcherna spelades vid Rörholmen (i dag Söderforsbadet. 1954 började seriespel vid Bruksvallen efter att Stora Kopparberg skänkt grusplan och belysning till föreningen. Innan dess hade man även spelat bandy på fotbollsplanen intill. 1989 påbörjades bygget av en konstfrusen bandybana och 15 januari 1990 invigdes den.

