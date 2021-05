Nu växer vännernas trädgårdssatsning – butiken får sällskap av restaurang och musteri

Det var en vågad satsning som de två vännerna – Eva Perpåls och Anette Jonsson Sundell – gjorde när de tog sina sparpengar och på egen hand byggde upp Växtzon 4 i Valbo. Med butik, kafé och växthus.

Kanske kraxade då en och annan olyckskorp och undrade hur det skulle gå. Hur skulle kunderna hitta till en åker i Överhärde?

Men det har gått så pass bra att de nu vågar satsa än mer – och växa.

Visserligen har pandemin slagit hårt mot delar av verksamheten – alla kurser och många evenemang har fått ställas in, inbokade bröllop har inte blivit av och busslasterna med besökare från bland annat trädgårdsföreningar har uteblivit.

– Sedan har det varit tufft med restriktionerna den här kalla våren. Normalt kan vi ha 40 sittplatser i växthuset och nu har vi bara kunnat ha tre bord med en sittplats vid varje, säger Eva Perpåls.

Men samtidigt ser de hur trädgårdsintresset växer och försäljningen ökar. Den stora vurm som funnits för heminredning tycks nu har flyttat utomhus och många vill göra det mer ombonat även där.

– De finns många som kommer hit som har ett nyväckt trädgårdsintresse, konstaterar Anette.

– De som handlar köper också ofta mer. Tidigare nöjde man sig kanske med någon sommarblomma för att man ändå skulle resa bort. När man stannat hemma vill man ha mer eller så har man skaffat en stuga och vill göra i ordning även där, säger Eva.

Trädgårdshandeln har också blivit ett populärt utflyktsmål där inte minst kaféet har lockat.

Stärkta av det väljer man nu att satsa än mer på mat och dryck. Kocken Karin Olsson – som flyttat hem efter att ha jobbat på namnkunniga restauranger i Stockholm – har anställts, menyn utökats och sedan någon vecka har man också tillstånd att servera öl och vin.

– Trädgårdsbönans café har blivit Trädgårdsbönans kök nu, och på sikt ska det växa så det blir en riktig restaurang, säger Karin Olsson innan hon springer iväg och kollar till surdegsbrödet i ugnen.

Om allt går i lås planerar man att redan till hösten börja bygga ut och göra plats för ett större kök och en restaurangdel med sittplatser som även ska kunna användas som kurslokal.

Men inte nog med det. I anslutning till det nya köket ska det också byggas ett musteri.

Växtzon 4 har nämligen tagit över Gefle Musteris verksamhet – namn och maskiner – och det innebär att ett helt nytt musteri ska byggas.

– I år kommer vi att ha en provisorisk lösning med tält som man har på många ställen på Österlen, men nästa år ska musteriet vara på plats. säger Anette Jonsson Sundell.

Förutom att man som tidigare kan lämna in sina äpplen för mustning ser Eva Perpåls fram emot att göra äppelglögg och olika former av smaksatt must som man kan sälja i butiken.

– Vi vill ha så mycket lokalproducerat som möjligt och lite längre fram planerar vi att ha en köksträdgård för att bli mer självförsörjande i restaurangen.

I byggplanerna finns också ett orangeri som ska ge mer butiksyta och dessutom håller man på att utöka parkeringen som inte längre räcker till.

Satsningar som är nödvändiga inte bara för att möta den ökade efterfrågan utan för att Växtzon 4 ska kunna bli mer än en säsongsverksamhet. Idag har man stängt under vintermånaderna med undantag för en julmarknad som dock fick ställas in i i fjol.

– Ska vi kunna ha öppet året runt och leva på det här så behöver vi bygga ut, konstaterar Eva Perpåls.