Nu vill Strömsbros lettiska duo gå i Golovkovs spår: ”En bra språngbräda”

I fjol lyckades Strömsbro få hit den lettiske liraren med KHL-meriter, Georgs Golovkovs. På 20 matcher hann det bli 25 poäng (4+21) innan han drog vidare till Odense Bulldogs i Danmark.

Till kommande säsong har han skrivit kontrakt med Almtuna i hockeyallsvenskan.

Läs här: Från KHL till Strömsbro – ibland tar karriären oväntade svängar: ”Tvekade inte en sekund när jag fick frågan”

Nu har Strömsbro kontrakterat två nya lettiska spelare, Verners Egle och Emils Ezitis som är sugna på att göra samma resa som sin landsman.

Hur kommer det sig att ni hamnade här?

– Mycket tack vare den rådgivare som hjälpte oss att hitta klubben. Vi hörde även en massa bra saker från Golovkovs och hans fina ord hjälpte till när vi tog beslutet att komma hit. Nu är vi bara glada att vi är här, säger Egle efter Strömsbros första ispass för säsongen.

Hur mycket känner ni till om svensk hockey?

– Jag har mött några lag när jag var yngre och har även varit här på några turneringar. När jag tänker på svensk hockey tänker jag på att alla är skickliga på att åka skridskor. Alla svenskar är bra på det. Det är det första jag tänker på när jag tänker på svensk hockey, säger Ezitis.

Det är bara några minuter efter att träningen avslutats med "idioten" och killarna är bra svettiga och flåsar lite lagom när vi pratar.

Var det mycket skridskoåkning idag?

– Haha, lite grann då. Men det är bra för att få igång benen, säger Ezitis.

– Man känner verkligen att det är första ispasset på länge. Nya skridskor, ny utrustning och det var "floppy hockey" där ute. Det är fortfarande "sommarhockey". Det kommer ta ett tag innan man vant sig med allt. Men det var en bra träning, säger Egle.

De senaste åtta åren har Egle bott i USA och spelat juniorhockey och engelskan sitter som ett smäck.

Ezitis passade på att bli lettisk mästare med sin klubb Olimp Riga 20/21 men även han har gjort två år i USA och är inte långt efter.

Nu vill de hjälpa Strömsbro till att vinna så många matcher som möjligt.

– Från vad jag hört har man haft ett bra lag under många år nu. Man har ju klättrat från division 3 till ettan på några år. Så ribban är satt högt och vi vill hjälpa till så mycket som vi kan, säger Egle.

Självklart känner båda till Brynäs och vet att det är bra att visa upp sig i Sverige.

– Ja, det är bra språngbräda att komma hit. Många spelare som kommer hit går vidare i sina karriärer till högre nivåer. Så det känns som ett bra ställe att utvecklas på.

Sportchefen Johan "Gnidan" Wennberg var imponerad av duons kvalitet på isen under träningen.

Duon själva är väldigt tacksamma för vad Gnidan gjort för dem.

– Han är en "great guy" med underbar inställning till allt. Det är kul att vara där han är och alla grabbarna verkar gilla honom, säger Egle och Ezitis i mun på varandra.

Nu delar de lägenhet tillsammans och än så länge är det fred på hemmaplan.

– So far so good. Men vi kände varandra sen tidigare. Vi spelade ihop som 14-15-åringar hemma i Lettland, säger Ezitis.