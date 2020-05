Ny app kan skapa revolution i hamnen: "Dagens system är från 1600-talet"

Sedan flera 100 år tillbaks gäller "first come, first served" i hamnar runt om i världen – först till kvarn får först mala, alltså. Detta kan leda till en kapplöpning mellan fartyg till havs om att komma fram till nästa hamn så fort som möjligt.

Väl där kan väntetiden bli lång om andra fartyg har hunnit före.

– Det låter väldigt old fashioned. Man skulle kunna tro att det redan finns en app för detta, men det gör det inte. Dagens system är från 1600-talet, säger Linda Astner som är hållbarhetschef i det kommunala bolaget Gävle Hamn.

I den nya appen sammanställs massor av relevant information som idag är utspridd på olika håll. Det handlar exempelvis om beräknad ankomsttid för båtar, lotsning och andra operationer i hamnen.

– För varje anlöp är det minst ett tiotal olika aktörer som måste synka med varandra. I dagsläget ringer de runt till varandra och hämtar information från olika sajter. Appen uppdaterar kontinuerligt mot olika system och där kan man också skriva kommentarer, säger Linda Astner.

I containerterminalen finns redan ett system med så kallade slottider - ett slags kösystem. Tanken med den nya appen är att skapa ett liknande kösystem för alla andra typer att transporter på sjön.

– Då slipper fartygen köra för fulla maskiner hela tiden och kan istället slow steama mellan hamnarna. Den stora miljövinsten uppstår där. Dessutom kan tiderna när fartygen ligger för ankar och vid kaj minimeras. Även om de ligger stilla har de alltid hjälpmotorer igång för att driva olika system ombord, säger Linda Astner.

En första version av appen testas just nu av Gävle Hamn, Sjöfartsverket plus några andra nyckelaktörer. Förhoppningsvis kan en skarp version av appen börja användas vid årsskiftet.