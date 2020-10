Ny BC-finalist för Wallin

SOLVALLA. Ifjol hade Fredrik Wallin två hästar med i Breeders Crown-finalen för fyraåriga ston, Activated (tvåa) och Loser On Loser (delad fyra). Även i år har han kvalat in en häst till finalen då Orlando, genom en tredjeplats bakom Mahma Lane och Ganga Bae vid semifinalerna som kördes på Solvalla under söndagseftermiddagen, tog sig vidare till finalen på Eskilstuna 8 november.

Startlista Breeders Crown-final 4-åriga ston:

1) Mahma Lane – Peter Untersteiner

2) Mascate Match – Pekka Korpi

3) Grande Diva Sisu – Per Nordström

4) Gina Mearas – Johan Untersteiner

5) Ghostintheshell – Timo Nurmos

6) Groupie Doll – Jörgen Westholm

7) Orlando – Fredrik Wallin

8) Dontlooseallmoney – Jim Oscarsson

9) Ganga Bae – Stefan Melander

10) Milady Grace – Daniel Redén

11) Golden Tricks – Daniel Redén

12) Global Allegiance – Mattias Djuse

Mats Persson