Ny polisinsats i Sätra – timmar efter gripandet i mordutredningen: "Det pågår utredningsarbete"

Under natten väcktes boenden i ett lägenhetshus av att polisen slog till mot en av bostäderna. Lägenheten ligger drygt 700 meter ifrån Gavlehov där insatsstyrkan under lördagen grep personer som misstänks för inblandning i ett mord utanför Knivsta.

– Det har varit utredningsarbete under natten och förmiddagen, säger Tobias Ahlén, presstalesperson vid polisen.