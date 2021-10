Ny roll väntar för senaste SIF-hjälten: "Det har pratats en hel del"

Det handlar om förra lördagens svåra bortamatch mot Piteå – då det till slut blev så att Hartzell agerade sista utpost när SIF ledde med 2–1.

Då nickade han bort den boll som Piteås skyttekung Pashang Abdullah skickade iväg mot bortre burgaveln i ett mål där Tobias Wennergrund var bortspelad.

Men Tim Hartzell fanns där.

– Ja, det har pratats en hel del om den där grejen, säger Hartzell med ett skratt. Det var rätt skönt.

– Jag trodde ju först att det skulle bli frispark, men han fick med sig bollen i duellen med Tobbe – så jag ställde mig på mållinjen och försökte bara rädda skottet. Jag ser att den går mot bortre....så jag kastade mig bara och nickade bort bollen.

– Jag fattade väl inte själv riktigt vad som hände förrän grabbarna började fira.

Det är kanske inte alla som hade fixat det där?

– Nej, men jag är ju gammal målvakt. Stod i mål i yngre dagar, säger 19-åringen.

Därför var det så här också.

– Tobbe Johansson var ju sjuk och inte med till Piteå. Så när Martin frågade så jag att jag kunde stå om det behövdes. Krisar det – då kan jag hoppa in!

Nu behövde han inte det. Tobias Wennergrund gjorde en ny bra match i målet – och fick alltså den hjälp som behövdes i en här nyckelsituationen.

Här ser ni höjdpunkter från matchen – och Hartzells räddning:

Nu väntar tabellnian Sylvia, som utmanade Dalkurd senast och föll med knappa 1–2, på Jernvallen under lördagseftermiddagen för SIF.

Och troligen med Tim Hartzell i en ny roll, som i de matcher han spelat har agerat centralt i en trebackslinje.

Under torsdagsträningen fanns han i övningar i en högerbacksposition – redo att använda ytterligare instrument i sin verktygslåda av fotbollskompentens.

Anledningen är att Gustav "Spelat-varenda-minut" Thörn snackade till sig en varning i Piteå och är avstängd.

– Vi får se. Jag spelar där tränaren säger att jag ska spel. Ytterback? Jag är löpstark, jag har alltid varit snabb, säger Hartzell och visade det med några ruscher under fullplatsspelet.

SIF har efter några mindre poänggivande insatser nu vunnit två raka matcher och är inför matchen på Jernvallen fortfarande obesegrat på hemmaplan. Sju segrar och fyra oavgjorda är facit bakom det.

Det här gör att laget fortfarande ligger på kvalplatsen till superettan.

– Vi får inte slarva nu. Det gäller att vinna matcherna. Sylvia är ett bra lag så vi måste göra en bra match.

– Vi måste vara bra, speciellt defensivt. Håller vi tätt är jag säker på att vi gör mål också. Det har lossnat i målgörandet igen, så allt ser bättre ut i vårt spel nu.

Inför den första matchen när samtliga restriktioner kring publik är borta försöker klubben locka lite extra. Sandvik bjuder alla sina anställda på fri entré – och alla deltagare och publik på innebandyturneringen Göransson cup har också fri entré.

SIF har på de sju matcher där 500 åskådare varit tillåtet haft ett snitt på 396 åskådare.

FAKTA/Inför SIF-matchen

Lördag: Sandvikens IF–Sylvia (16), IFK Haninge–Gefle IF (16), Hammarby TFF–Sollentuna.

Söndag: Dalkurd–Örebro Syrianska, Assyriska–Piteå, IFK Luleå, Karlstad–Brommapojkarna, Umeå–Hudiksvall.

Tabellen just nu: 1) BP 53 p (+42), 2) Sandvikens IF 46 p (+25), 3) Dalkurd 43 p (+14), 4) Karlstad 41 p (+21), 5) Umeå 37 p (+6), 6) Sollentuna 31 p (–2), 7) örebro Syrianska 31 p (–2), 8) Gefle IF 30 p (+1), 9) Sylvia 29 p (+4), 10) Piteå 29 p (–2), 11) IFK Haninge 28 p (–11).

Avstängda, SIF: Gustav Thörn (som tidigare spelat varje minut i serien). Sylvia: Jonathan Tesfay Haste (tidigare sex mål) och Anton Ståhl.

Övrigt: SIF har spelat elva hemmamatcher och är obesegrat på Jernvallens VM-arena (nio matcher) och Jernvallens A-plan (två matcher). Sju segrar och fyra oavgjorda.

Övrigt 2: Kevin Pacha drabbades av en knäskada i matchen mot Piteå, men inte så allvarlig som befarat. Han blir dock borta en tid.

Skyttetoppen i Ettan Norra: 1) Marijan Cosic och Rodin Deprem, BP, 15, 3) Naeem Mohammed, SIF, 14, 4) Pashang Abdullah, Piteå, 12, 5) Antonia Yakoub, Assyriska, 11... 7) Ahmed Bonnah, SIF... 10) Patrik Gustavsson, Sylvia, 8.