Ny teori om Sandvikschefens mystiska försvinnande – Elisabet Höglund: "Han blev mördad och dumpad i havet"

Hur kan en man som försvann för 26 år sedan och dödförklarades för 15 år sedan fortfarande väcka sådant intresse? Enligt Elisabet Höglund som säger sig ha löst gåtan beror det på att försvinnandet både skrämt och fascinerat journalister, författare, poliser och affärsman ända fram till idag.

Blott alla böcker, radiodokumentärer, Tv-program och tidningsartiklar borde vara bevis nog för den tesen, menar hon

Hur gick det då till när finanshajen och konstsamlaren Carl-Eric Björkegren försvann? Innan vi presenterar Höglunds version av berättelsen är det på sin plats med en kort tillbakablick över Carl-Eric Björkegrens leverne.

Under närmare trettio år bodde Björkegren i Sandviken och under den här perioden gjorde han raketkarriär inom stålkoncernen Sandvik och blev så småningom VD för företaget. Under sina år i Sandviken var han en mycket omtyckt profil.

1981 gick Björkegren i pension, då var han sextio år gammal och redo för ett nytt liv.

Mellan åren 1981 och 1985 etablerade Björkegren sig som finansman och började synas allt mer i offentligheten. Förmögenheten byggde han upp genom att göra snabba klipp på aktier och fastigheter. Han köpte även stora mängder med konst under den här tiden. Ett tag var han en av Sveriges rikaste män och sades vara god för 2,5 miljarder kronor och hans konstsamling var enligt honom själv vara värd runt en halv miljard.

Verkligheten var en annan. Björkegrens förmögenhet var uppbyggd kring skulder och krediter. När sedan fastighets och konstmarknaden kraschade i början av 90-talet blev konsekvenserna förödande: Björkegren förlorade nästintill allt.

1991 begärdes han i konkurs med en samlad skuld på 1,3 miljarder.

Han tvingades att flytta från lyxiga Wennergrenska palatset i Diplomatstaden till sommarstället i Viken i närheten av Höganäs i Skåne.

Björkegren blev den gamle som stirrade ut över havet. Men stridslystnaden brann ännu inom honom. I hemlighet planerade han sin återkomst till affärsvärlden. Han hade gömt undan pengar på ett av sina bankkonton i Schweiz.

Tack vare den undanstoppade skattgömman kunde Björkegren leva ett fortsatt liv i lyx. Han anställde bland annat en butler som såg över alla hushållssysslor i sommarstället.

Fram till den här punkten är alla eniga om hur Björkegren levt. Men det finns ett datum: Den andra juni 1994 - tidpunkten för försvinnandet, då meningarna glider isär.

Här är Elisabet Höglunds version av vad som hände dagen då den store affärsmannen försvann:

Den andra juni 1994 skulle Björkegren resa till Stockholm för att träffa sin advokat och sin dotter. Ingen av mötena ägde någonsin rum. I stället mördades Björkegren av torpeder som lejts av hans före detta affärsvänner. Mordtillfället ägde rum antingen vid sommarhuset eller precis när Björkegren anlänt till Stockholm.

Kroppen transporterades därefter i hemlighet bort med helikopter som utrustats med pontoner. Helikoptern flög mot Stockholms södra skärgård. I höjd med Landfjärden, norr om Nynäshamn, placerades kroppen ovanpå pontonerna. Därefter genomförde helikopterföraren en manöver som såg till så att kroppen slungades ner i havet.

Höglund skriver i sin blogg att hon fått uppgifterna från en äldre bekant och att mannen under tystnadsplikt berättat hur Björkegren mördats. Vidare skriver Höglund att hon känt till mannens berättelse under en längre period men att hon av hänsyn till hans säkerhet inte kunnat skriva om den förrän nu.

Den äldre mannen ska ha stått Björkegren och hans affärsvänner nära. Enligt honom är motivet bakom mordet att affärsvännerna känt sig lurade på pengar av Björkegren. De ska också ha känt till att Björkegren i hemlighet stoppat undan pengar utomlands, vilket gjorde dem ännu bittrare.

Enligt uppgifter till Expressen ska polisens kalla-fall grupp i Skåne nu se över ärendet igen och vidta förundersökningsåtgärder om det anses nödvändigt.

Att påpeka är att brottsutredningen hela tiden varit öppen, men att något aktivt arbete av polisen inte utförts på väldigt länge.

Börje Sjöholm, tidigare chef för kalla fall-gruppen och idag pensionär, berättar vad han anser om Elisabet Höglunds teori:

– Den tillför inget nytt i sak. Att det ska vara Björkegrens affärskollegor som ligger bakom mordet är uppgifter som vi hade för tjugo år sen. Eftersom ingen vet vad som hänt kan jag ju inte säga att hennes teori är felaktig. Men jag tycker inte den känns sannolik.

Kan du vara lite mer specifik?

– Hela tillvägagångssättet som Elisabet Höglund beskriver känns väldigt långsökt.

Finns det något som styrker hennes teori?

– Nej inte vad jag vet.

Sjöholm tillägger att polisen är övertygad om att Björkegren mördats, men fortsatt osäkra på hur det gått till.

Så länge Carl-Erik Björkegrens försvinnande förblir ouppklarat kommer spekulationerna att fortsätta: Lånade Björkegren pengar i den undre världen? Vad hade egentligen den misstänkte butlern för roll i det hela? Eller flydde Björkegren i själva verket utomlands?

En sak är iallafall säker:

Den före detta Sandvikchefen försvann och några hållbara spår efter en förövare hittades aldrig.

Tidningen har sökt Elisabet Höglund för en kommentar.

Carl-Eric Björkegrens liv skildrat i årtal:

1920: Föds i skånska Eslöv.

1953: Får anställning på Sandvikens Jernverks AB (dagens Sandvik AB) som kamrer.

1958: Blir intendent på företaget.

1961: Blir ekonomidirektör på företaget.

1965: Blir vice-VD för företaget.

1979: Blir förste vice-VD på företaget.

1981: Går i pension och lämnar Sandviken.

1982: Blir förste svensk att dömas för insiderbrott.

1987: Förmögenheten uppskattas till 2,5 miljarder kronor.

1989: Svartlistas av svenska banker.

1991: Går i personlig konkurs med 1,3 miljarder kronor i skulder.

1994: Försvinner spårlöst från villan i Viken.

1998: Polisen börjar utreda händelsen som mord istället för försvinnande.

2005: Dödförklaras av Stockholms tingsrätt.