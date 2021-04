Nya uppgifterna: Boumedienne förstavalet som ny sportchef – och Sjödin kan göra comeback i båset

Det var Aftonbladet som först avslöjade att Brynäs sparkar sin huvudtränare, och att man vill ha duon Ekman/Boumedienne i båset under kvalmatcherna mot HV71.

Nya uppgifter till SportExpressen.se gör gällande att Boumedienne – som just nu är scout åt NHL-laget Columbus – även är Brynäs nya tilltänka sportchef efter Micke Sundlöv och att jobbet i båset under kvalet bara är starten på något annat.

Även Tommy Sjödin, som just nu är coach för Brynäs J18-lag, ska ha fått frågan att kliva in i båset för att hjälpa till under kvalet.

Sent på lördagskvällen kommenterade en ställd Nisse Ekman, i samband med att han satt som expert i en NHL-sändning i SVT, på ett svävande sätt uppgifterna att han är aktuell för Brynäs:

– Jag har egentligen ingenting att säga om situationen. Jag kan inte bekräfta eller kommentera det på något sätt faktiskt, vill jag inte göra.

Brynäs har ännu inte kommunicerat någonting alls.

Under sena lördagskvällen sökte Sporten utan framgång ordförande Jürgen Lorenz.